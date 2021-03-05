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    Virgilio: «Манчестер Сити» готов заплатить за защитника Госенса 40 миллионов

    Еще один итальянский источник сообщает об интересе «Манчестер Сити» к левому защитнику «Аталанты» Робину Госенсу. Англичане готовы заплатить 40 миллионов евро.

    Немец рассматривается как замена Александру Зинченко, которого собираются продать.

    • Также на Госенса претендуют «Ювентус» и «Интер».
    • В сезоне Серии А Госенс провел 21 матч, забил 9 голов, сделал 4 результативные передачи.
    • В Бергамо Госенс играет с 2017 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Virgilio

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    05.03.2021 20:24
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