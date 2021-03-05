Virgilio: «Манчестер Сити» готов заплатить за защитника Госенса 40 миллионов

Еще один итальянский источник сообщает об интересе «Манчестер Сити» к левому защитнику «Аталанты» Робину Госенсу. Англичане готовы заплатить 40 миллионов евро.
Немец рассматривается как замена Александру Зинченко, которого собираются продать.
Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии
Войти как пользоавтель:
Еще один итальянский источник сообщает об интересе «Манчестер Сити» к левому защитнику «Аталанты» Робину Госенсу. Англичане готовы заплатить 40 миллионов евро.
Немец рассматривается как замена Александру Зинченко, которого собираются продать.