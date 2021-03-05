The Telegraph: Рэшфорду предстоит операция на плече после Евро-2020

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд с ноября играет с травмой левого плеча.
По информации The Telegraph, футболисту нужна операция, чтобы полностью залечить повреждение.
Хирургическое вмешательство по ходу сезона маловероятно из-за нежелания тренерского штаба «МЮ» терять форварда, поэтому, вероятно, оно произойдет уже после Евро-2020.
- В текущем сезоне Рэшфорд забил 18 голов и сделал 11 ассистов в 42 матчах.
- На групповом этапе Евро-2020 сборная Англии сыграет с Хорватией, Чехией и Шотландией.
Источник: The Telegraph