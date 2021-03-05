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    The Telegraph: Рэшфорду предстоит операция на плече после Евро-2020

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд с ноября играет с травмой левого плеча.

    По информации The Telegraph, футболисту нужна операция, чтобы полностью залечить повреждение.

    Хирургическое вмешательство по ходу сезона маловероятно из-за нежелания тренерского штаба «МЮ» терять форварда, поэтому, вероятно, оно произойдет уже после Евро-2020.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: The Telegraph

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