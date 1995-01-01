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    Худяков: «С 16 мая приступаю к работе в «Кубани». Задача – за три года вывести клуб в РПЛ»

    Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков рассказал о своем новом месте работы. В мае он займет аналогичную должность в «Кубани», выступающей в ПФЛ.

    «Со мной подписан предварительный контракт, который начнет действовать с 16 мая. Я пока еще являюсь спортивным директором «Тамбова», у которого сейчас не самые хорошие времена.

    Не очень правильно, если покину клуб прямо сейчас, и я сделаю все возможное, чтобы «Тамбов» остался, продолжал существовать. К работе в «Кубани» приступаю с 16 мая.

    Это серьезный проект, у него большие амбиции. Задача у нас — не только ФНЛ, нужно за 3 года вывести в элитный дивизион», – сказал Худяков.

    • «Кубань» идет на втором месте в зоне «Юг» в ПФЛ.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 15:53
    Комментарии2
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      Рейтинг: +45612

      portero 31 минуту назад

      Грамотно осваивает денюжку, Кубани нравится...

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      Рейтинг: +3768

      Ганнибал Лектор 2 часа назад

      "Ухх, попилим!" - подумал про себя Худяков, подписав контракт с очередной госбюджетной командой

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