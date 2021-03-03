Худяков: «С 16 мая приступаю к работе в «Кубани». Задача – за три года вывести клуб в РПЛ»

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков рассказал о своем новом месте работы. В мае он займет аналогичную должность в «Кубани», выступающей в ПФЛ.

«Со мной подписан предварительный контракт, который начнет действовать с 16 мая. Я пока еще являюсь спортивным директором «Тамбова», у которого сейчас не самые хорошие времена.

Не очень правильно, если покину клуб прямо сейчас, и я сделаю все возможное, чтобы «Тамбов» остался, продолжал существовать. К работе в «Кубани» приступаю с 16 мая.

Это серьезный проект, у него большие амбиции. Задача у нас — не только ФНЛ, нужно за 3 года вывести в элитный дивизион», – сказал Худяков.