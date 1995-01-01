Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова
    Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова
    2 Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
    Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
    3 Тест: угадай игрока «Ростова» по факту
    Тест: угадай игрока «Ростова» по факту

    «Добро пожаловать»: «Рубин» показал, как Самошников пробросил Промесу мяч между ног

    Пресс-служба «Рубина» пошутила над полузащитником «Спартака» Квинси Промесом.

    • В воскресенье казанцы победили в гостях москвичей со счетом 2:0.
    • Для голландца это был первый матч после возвращения в Россию.

    «Рубин» опубликовал ролик, на котором защитник Илья Самошников получает мяч на фланге и пробрасывает его между ног Промесу.

    «Добро пожаловать, Квинси Промес», – говорится в описании к видео.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Инстаграм «Рубина»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:29
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +770

      партизан84 22 минуты назад

      ну а как еще рубину привлечь к себе внимание? все равно все разговоры, темы, заголовки о Спартаке. Смиритесь уже)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15916

      vladimir-7 3 часа назад

      Поэтому его фамилия Промеж.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -311

      Спартач80 3 часа назад

      Эмммм....так прокинул,другому спартаковцу отдал....Тут чем гордиться-то,неудачному отскоку мяча?...Дбл блт...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2086

      alll-333 4 часа назад

      Всё по делу

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2270

      FENIX-SL 6 часов назад

      так эпизод то за Промесом в итоге)

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5864

      "supermax" 6 часов назад

      алярма уже обоссала свои ляжки?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20

      Forvard47 6 часов назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Опущен. Красава Илья, Опустил обезьяну

      -6
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    83295
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru