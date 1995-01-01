«Добро пожаловать»: «Рубин» показал, как Самошников пробросил Промесу мяч между ног

ну а как еще рубину привлечь к себе внимание? все равно все разговоры, темы, заголовки о Спартаке. Смиритесь уже)
Пресс-служба «Рубина» пошутила над полузащитником «Спартака» Квинси Промесом.
- В воскресенье казанцы победили в гостях москвичей со счетом 2:0.
- Для голландца это был первый матч после возвращения в Россию.
«Рубин» опубликовал ролик, на котором защитник Илья Самошников получает мяч на фланге и пробрасывает его между ног Промесу.
«Добро пожаловать, Квинси Промес», – говорится в описании к видео.