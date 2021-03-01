Арустамян: «Захаряна несколько раз приглашали в сборную Армении, но он выбрал Россию»

Журналист и комментатор Нобель Арустамян сообщил, что полузащитник «Динамо» Арсен Захарян намерен выступать за сборную России.

«Арсена уже несколько раз приглашали в национальную сборную Армении и вообще давно следят за ним. Но Захарян уже сделал выбор в пользу сборной России», – написал Арустамян в своем телеграм-канале.