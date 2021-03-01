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    Арустамян: «Захаряна несколько раз приглашали в сборную Армении, но он выбрал Россию»

    Журналист и комментатор Нобель Арустамян сообщил, что полузащитник «Динамо» Арсен Захарян намерен выступать за сборную России.

    «Арсена уже несколько раз приглашали в национальную сборную Армении и вообще давно следят за ним. Но Захарян уже сделал выбор в пользу сборной России», – написал Арустамян в своем телеграм-канале.

    • Захарян родился в Самаре.
    • Родители футболиста уехали из Армении в 1988 году после Спитакского землетрясения.
    • С 2017 года хавбек находится в системе «Динамо», ранее ему отказали в «Зените».
    • Британская газета The Guardian включила россиянина в топ-60 лучших игроков 2003 года рождения.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Телеграм-канал Нобеля Арустамяна

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    01.03.2021 23:43
    Комментарии6
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      Рейтинг: +6964

      FanatSerj 6 часов назад

      у нас как всегда есть два состояния у СМИ "о боже какой футболист, он круче Месси и Роналду вместе взятых" и второе состояние "это полно дерьмо даже не попадающее по мячу" причем обычно это об одном и том же футболисте спустя немного времени - месяца, пол года максимум ))))
      Что то по середине не бывает, хотя это не только в футболе такая балалайка. У нас в стране или всё прям очень очень плохо или прям рай на земле "рай-ссия" же )))

      Парню удачи и развиваться дальше, СМИ лучше вообще не читать и чтобы с агентом повезло, а то последние очень любят пороть карьеры молодых футболистов ради краткосрочного получения бабок здесь и сейчас.

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      Рейтинг: +58

      russkiisergei 9 часов назад

      Кто это такой? что за него так говорят все. Человек ещё толком даже не играл. со временем превратиться в полено очередное.

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      Рейтинг: 0

      nadezhdawuus 12 часов назад

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      Рейтинг: +4185

      sochi-2013 12 часов назад

      "Где родился, там и пригодился!"

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      Рейтинг: +9963

      paracetamol 18 часов назад

      Нахр он нужен!

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      Рейтинг: +929

      moskowcity-petrv 19 часов назад

      Настоящий патриот своей родины)

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