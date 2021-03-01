Арустамян: «Захаряна несколько раз приглашали в сборную Армении, но он выбрал Россию»

у нас как всегда есть два состояния у СМИ "о боже какой футболист, он круче Месси и Роналду вместе взятых" и второе состояние "это полно дерьмо даже не попадающее по мячу" причем обычно это об одном и том же футболисте спустя немного времени - месяца, пол года максимум ))))
Что то по середине не бывает, хотя это не только в футболе такая балалайка. У нас в стране или всё прям очень очень плохо или прям рай на земле "рай-ссия" же )))
Парню удачи и развиваться дальше, СМИ лучше вообще не читать и чтобы с агентом повезло, а то последние очень любят пороть карьеры молодых футболистов ради краткосрочного получения бабок здесь и сейчас.
Журналист и комментатор Нобель Арустамян сообщил, что полузащитник «Динамо» Арсен Захарян намерен выступать за сборную России.
«Арсена уже несколько раз приглашали в национальную сборную Армении и вообще давно следят за ним. Но Захарян уже сделал выбор в пользу сборной России», – написал Арустамян в своем телеграм-канале.