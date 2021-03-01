Президент «Ахмата» – Безбородову: «Влад, вы лучший судья в мире»

Президент «Ахмата» Магомед Даудов отреагировал на судейство в игре 20-го тура РПЛ против «Динамо».

Грозненцы уступили дома со счетом 1:2.

С 78-й минуты хозяева поля играли вдесятером после удаления Артема Тимофеева .

. Матч обслуживал Владислав Безбородов.

«Поздравляю Владислава Безбородова. Влад, Вы самый лучший судья в мире», – написал Даудов в инстаграме.

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