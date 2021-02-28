Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто ты из плохих парней в футболе
    Тест: кто ты из плохих парней в футболе
    2 Тест: угадай футболиста по его жене или подруге
    Тест: угадай футболиста по его жене или подруге
    3 Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста

    Агент Роши: «Педро интересуются многие бразильские клубы»

    К форварду «Спартака» Педро Роше есть интерес в Бразилии. Об этом рассказал агент нападающего.

    «Роша в «Спартаке-2» только потому, что в первой больше нет места в заявке для иностранцев, а не по спортивным причинам. Игроком интересуются многие бразильские клубы, однако из-за финансового фактора, связанного с новой арендой, до сих пор нет определeнности», – цитирует агента Роши «Чемпионат» со ссылкой на O Dia.

    • Контракт бразильца со «Спартаком» рассчитан до 2023 года.
    • После трансфера в «Спартак» в 2017 году Рошу арендовали «Крузейро» и «Фламенго».
    • «Спартак» идет в РПЛ 4-м.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    28.02.2021 00:32
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7200

      Puddle 28 февраля, 00:38

      Не правда! Педроша не будет покидать Сраптак! гыгыгы

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    83295
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru