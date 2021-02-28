Агент Роши: «Педро интересуются многие бразильские клубы»

К форварду «Спартака» Педро Роше есть интерес в Бразилии. Об этом рассказал агент нападающего.

«Роша в «Спартаке-2» только потому, что в первой больше нет места в заявке для иностранцев, а не по спортивным причинам. Игроком интересуются многие бразильские клубы, однако из-за финансового фактора, связанного с новой арендой, до сих пор нет определeнности», – цитирует агента Роши «Чемпионат» со ссылкой на O Dia.