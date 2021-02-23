Президент «Ростова»: «Двери нашего клуба всегда открыты для Ромы Еременко»

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц прокомментировал уход из команды полузащитника Романа Еременко

«После нашей встречи с Романом Еременко было принято решение пойти ему навстречу и расторгнуть контракт по обоюдному согласию по семейным обстоятельствам. Тем не менее, двери нашего клуба всегда открыты для Ромы, и он навсегда останется неотъемлемой частицей нашего клуба. Роман — яркий пример самоотдачи и один из игроков, который внес очень большой вклад в развитие и становление нашего клуба. У меня хорошие и добрые отношения с семьей Еременко, но Рома сделал свой выбор, и я не мог не пойти ему навстречу. Я желаю семье Еременко удачи и успехов, семья превыше всего», – приводит слова Арутюнянца пресс-служба клуба.