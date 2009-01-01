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    Президент «Ростова»: «Двери нашего клуба всегда открыты для Ромы Еременко»

    Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц прокомментировал уход из команды полузащитника Романа Еременко

    «После нашей встречи с Романом Еременко было принято решение пойти ему навстречу и расторгнуть контракт по обоюдному согласию по семейным обстоятельствам. Тем не менее, двери нашего клуба всегда открыты для Ромы, и он навсегда останется неотъемлемой частицей нашего клуба. Роман — яркий пример самоотдачи и один из игроков, который внес очень большой вклад в развитие и становление нашего клуба. У меня хорошие и добрые отношения с семьей Еременко, но Рома сделал свой выбор, и я не мог не пойти ему навстречу. Я желаю семье Еременко удачи и успехов, семья превыше всего», – приводит слова Арутюнянца пресс-служба клуба.

    • В составе «Ростова» Роман провел 47 матчей, в которых забил 10 голов и отдал 5 результативных передач.
    • Еременко выступал за «Ростов» с января 2019 года.
    • Контракт между сторонами был рассчитан до 2023 года.

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    Источник: Официальный сайт «Ростова»

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