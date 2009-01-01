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    Влашич: «Уверен, что ЦСКА может стать чемпионом, но фаворит – «Зенит»

    Полузащитник ЦСКА Никола Влашич поделился мнением о чемпионской гонке в РПЛ.

    «Рондон – отличный футболист, это видно по тренировкам. Он играл за «Зенит» и знает РПЛ, но в последний раз играл в чемпионате Китая в сентябре. Посмотрим, сколько времени ему потребуется, чтобы набрать форму. Возможно, у нас будет три отличных центральных нападающих.

    Хватит ли этого для борьбы за титул? Скоро увидим. Мы уверены, что можем стать чемпионами. Но надо быть реалистом и признать, что «Зенит» фаворит. У них самый большой бюджет, четыре очка преимущества, опыт…

    У нас тоже есть козыри, и первый матч с «Локомотивом» многое покажет. Нам важно взять три очка», – приводит слова Влашича Sportske Novosti.

    • «Зенит» лидирует в РПЛ.
    • ЦСКА отстает от питерцев на четыре очка.

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    Источник: Sportske Novosti

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