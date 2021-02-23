Влашич: «Уверен, что ЦСКА может стать чемпионом, но фаворит – «Зенит»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич поделился мнением о чемпионской гонке в РПЛ.

«Рондон – отличный футболист, это видно по тренировкам. Он играл за «Зенит» и знает РПЛ, но в последний раз играл в чемпионате Китая в сентябре. Посмотрим, сколько времени ему потребуется, чтобы набрать форму. Возможно, у нас будет три отличных центральных нападающих.

Хватит ли этого для борьбы за титул? Скоро увидим. Мы уверены, что можем стать чемпионами. Но надо быть реалистом и признать, что «Зенит» фаворит. У них самый большой бюджет, четыре очка преимущества, опыт…

У нас тоже есть козыри, и первый матч с «Локомотивом» многое покажет. Нам важно взять три очка», – приводит слова Влашича Sportske Novosti.

«Зенит» лидирует в РПЛ.

ЦСКА отстает от питерцев на четыре очка.

Влашич: «В ЦСКА сказали, что отпустят меня только за 35 миллионов»