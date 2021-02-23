Суарес: «Куман не скучает по мне. Он доволен, что я ушел из «Барселоны»

Нападающий «Атлетико» Луис Суарес рассказал об отношения с капитаном «Барселоны» Лионелем Месси и главным тренером каталонцев Рональдом Куманом.

«Конечно, я скучаю по нему. Месси не только футболист, которого знают все, но и отличный друг. Мне не хватает наших повседневных разговоров о футболе и жизни. Наши дети играли вместе и хорошо ладили, они тоже скучают друг по другу. Но мы знали об этих изменениях и должны быть к ним готовы.

Кто скучает по мне больше – «Барселона» или Месси? Этот вопрос лучше задать Лионелю. Я точно знаю, что Куман не скучает по мне, потому что он доволен моим решением покинуть клуб. Возможно, Месси скучает по своему другу каждый день», – сказал Суарес в интервью France Football.