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    Суарес: «Куман не скучает по мне. Он доволен, что я ушел из «Барселоны»

    Нападающий «Атлетико» Луис Суарес рассказал об отношения с капитаном «Барселоны» Лионелем Месси и главным тренером каталонцев Рональдом Куманом.

    «Конечно, я скучаю по нему. Месси не только футболист, которого знают все, но и отличный друг. Мне не хватает наших повседневных разговоров о футболе и жизни. Наши дети играли вместе и хорошо ладили, они тоже скучают друг по другу. Но мы знали об этих изменениях и должны быть к ним готовы.

    Кто скучает по мне больше – «Барселона» или Месси? Этот вопрос лучше задать Лионелю. Я точно знаю, что Куман не скучает по мне, потому что он доволен моим решением покинуть клуб. Возможно, Месси скучает по своему другу каждый день», – сказал Суарес в интервью France Football.

    • Уругваец перешел из «Барселоны» в «Атлетико» в сентябре.
    • Суарес выступал за «Барселону» с 2014 по 2020 год. В 283 матчах он забил 198 голов.

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    Источник: GFFN

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    Сегодня, 11:56
    Комментарии1
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      Рейтинг: +4381

      Cleaner 3 часа назад

      Куман - киллер Барселоны. Развал и провал.

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