Арустамян: Еременко близок к расторжению контракта с «Ростовом»

Журналист и комментатор Нобель Арустамян анонсировал уход полузащитника Романа Еременко из «Ростова».
По его информации, стороны ведут переговоры о расторжении контракта по взаимному согласию.
Клуб и игрок близки к договоренности о прекращении сотрудничества.
- Еременко выступал за «Ростов» с января 2019 года.
- В 48 матчах он забил десять голов и сделал семь ассистов.
- Контракт между сторонами рассчитан до 2023 года.
- Рыночная стоимость финна – 2 миллиона евро.
Источник: Телеграм-канал Нобеля Арустамяна