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    Арустамян: Еременко близок к расторжению контракта с «Ростовом»

    Журналист и комментатор Нобель Арустамян анонсировал уход полузащитника Романа Еременко из «Ростова».

    По его информации, стороны ведут переговоры о расторжении контракта по взаимному согласию.

    Клуб и игрок близки к договоренности о прекращении сотрудничества.

    • Еременко выступал за «Ростов» с января 2019 года.
    • В 48 матчах он забил десять голов и сделал семь ассистов.
    • Контракт между сторонами рассчитан до 2023 года.
    • Рыночная стоимость финна – 2 миллиона евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Телеграм-канал Нобеля Арустамяна

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    Сегодня, 00:23
    Комментарии2
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      Рейтинг: +5586

      Рубинище 4 минуты назад

      Причину не узнаем конечно. И куда теперь?

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      Рейтинг: +20661

      Боцман59rus 30 минут назад

      Что то он слишком резко был заменён перед перерывом, причем ракетой в раздевалку. За дозой или на горшок?

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