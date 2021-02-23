Арустамян: Еременко близок к расторжению контракта с «Ростовом»

Журналист и комментатор Нобель Арустамян анонсировал уход полузащитника Романа Еременко из «Ростова».

По его информации, стороны ведут переговоры о расторжении контракта по взаимному согласию.

Клуб и игрок близки к договоренности о прекращении сотрудничества.