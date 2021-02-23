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  • Арустамян: Еременко близок к расторжению контракта с «Ростовом»

Арустамян: Еременко близок к расторжению контракта с «Ростовом»

23 февраля 2021, 00:23
19

Журналист и комментатор Нобель Арустамян анонсировал уход полузащитника Романа Еременко из «Ростова».

По его информации, стороны ведут переговоры о расторжении контракта по взаимному согласию.

Клуб и игрок близки к договоренности о прекращении сотрудничества.

  • Еременко выступал за «Ростов» с января 2019 года.
  • В 48 матчах он забил десять голов и сделал семь ассистов.
  • Контракт между сторонами рассчитан до 2023 года.
  • Рыночная стоимость финна – 2 миллиона евро.

Источник: Телеграм-канал Нобеля Арустамяна
Россия. Премьер-лига Ростов Еременко Роман Арустамян Нобель
Комментарии (19)
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Боцман59rus
1614031187
Что то он слишком резко был заменён перед перерывом, причем ракетой в раздевалку. За дозой или на горшок?
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Рубинище
1614032755
Причину не узнаем конечно. И куда теперь?
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DOCTOR PENALTY
1614034096
Думаю, без дела долго не засидится.
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nominum
1614041528
Видимо, слишком тяжело всё-таки перенёс корону Рома. Вообще нет той игры, которой радовал. Наверное, и сам это понимает. Что ж, спасибо за всё.
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vladimir-7
1614064636
Ждем комментарии от Карпина,что случилось с Р. Еременко и о его возможном уходе из Ростова.
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MaxRnD
1614066980
По всей видимости характерами с Валерой не сошлись. Предполагаю, что и у Гацкана, и у Калачева та же история случилась
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zigbert
1614068663
Еременко для Ростова еще пригодился бы. Но видимо конфликт серьезный.
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