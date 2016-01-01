«ПСЖ» набрал одно очко в матчах с командами из топ-4 в текущем сезоне Лиги 1

Это по поводу уровня Мбаппе. Для таких как Барса -- для команд, у которых нет линии обороны, как таковой -- Мбаппе грозен. Для команд с плотной обороной он опасности не представляет. Был бы Неймар с его техникой на поле, ПСЖ соперника штрафными задавил бы.
«Монако» обыграл «ПСЖ» на выезде (2:0) в матче 26-го тура Лиги 1.
Парижский клуб набрал только одно очко в матчах с командами из топ-4 в нынешнем сезоне чемпионата Франции.
«ПСЖ» уступил «Монако» (0:2) и «Лиону» (0:1), а также сыграл вничью с «Лиллем» (0:0).
- «ПСЖ» идет на третьем месте в Лиге 1.
- Парижане отстают от «Лилля» на четыре очка, и на одно – от «Лиона».
- «Монако» – четвертый. Отставание от «ПСЖ» – два очка.