«ПСЖ» набрал одно очко в матчах с командами из топ-4 в текущем сезоне Лиги 1

«Монако» обыграл «ПСЖ» на выезде (2:0) в матче 26-го тура Лиги 1.

Парижский клуб набрал только одно очко в матчах с командами из топ-4 в нынешнем сезоне чемпионата Франции.

«ПСЖ» уступил «Монако» (0:2) и «Лиону» (0:1), а также сыграл вничью с «Лиллем» (0:0).