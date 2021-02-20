Семак: «Оздоев и Вендел будут частично заменять Барриоса»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в преддверии матча 1/8 финала Кубка России против «Арсенала» высказался о потере полузащитника Вильмара Барриоса.

Колумбиец заразился коронавирусом.

Он сдал положительный тест на COVID-19 еще на сборе в Дубае.

В текущем сезоне Барриос провел за «Зенит» 23 матча и сделал один ассист.

«Барриос – очень важный игрок для нас, в опорной зоне будут играть Оздоев и Вендел, они будут частично заменять сильные качества Барриоса», – сказал Семак.