Официально: «Рубин» отдал Климова в аренду «Тамбову», Косарева – «Томи»

«Рубин» объявил об уходе из клуба на временной основе двух молодых футболистов.

20-летний нападающий Кирилл Климов продолжит карьеру в «Тамбове», а 19-летний форвард Кирилл Косарев – в «Томи».

Оба игрока арендованы до завершения сезона-2020/21.

❕Нападающие Климов и Косарев на правах аренды до окончания сезона 2020/21 будут вступать за другие клубы.20-летний Кирилл Климов перешел в клуб #ТинькоффРПЛ «Тамбов», 19-летний Кирилл Косарев – в «Томь», которая выступает в ФНЛ.Успехов в новых клубах! pic.twitter.com/tRqNpkw2lQ