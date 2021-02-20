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    Официально: «Рубин» отдал Климова в аренду «Тамбову», Косарева – «Томи»

    «Рубин» объявил об уходе из клуба на временной основе двух молодых футболистов.

    20-летний нападающий Кирилл Климов продолжит карьеру в «Тамбове», а 19-летний форвард Кирилл Косарев – в «Томи».

    Оба игрока арендованы до завершения сезона-2020/21.

    • В нынешней кампании Климов и Косарев провели по четыре матча за основную команду «Рубина».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный твиттер «Рубина»

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