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    Marca: в 2018 году «Реал» не захотел покупать Холанда за 8 миллионов

    Мадридский «Реал» имел возможность заполучить нападающего Эрлинга Холанда, когда тот еще выступал за «Мольде».

    По информации Marca, в 2018 году мадридский клуб отказался платить 8 миллионов евро за норвежского бомбардира.

    В тот период «Реал» был сконцентрирован на бразильском направлении, откуда в итоге приехал Винисиус Жуниор.

    Холанд в январе 2019-го ушел в «Зальцбург» за 8 миллионов, а спустя год – в дортмундскую «Боруссию» за 20 миллионов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Marca

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    Сегодня, 13:54
    Комментарии6
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      Рейтинг: +3746

      solodealer 26 минут назад

      ...знал бы пркуп, жил бы в Сочи)))
      В начале прошлого года состояние Маска оценивалось в 29 лярдов и не было никакого ажиотажа по поводу акций его "Теслы"... А теперь он "стоит" около ДВУХСОТ МИЛЛИАРДОВ , потому, что акции этой "Теслы за год подорожали в 150 раз)))
      В футболе существуют и другие истории с "ценой вопроса"... История Бэйла, например)))
      Все мы умны "задним умом"))

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      Рейтинг: +8297

      Hektor 84 1 час назад

      Не факт что раскрылся бы

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      Рейтинг: +2221

      Fusballer 1 час назад

      Сейчас и за 80 не купит.

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      Рейтинг: +13463

      alarm 2 часа назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      у каждого клуба есть такие истории. самая смешная: приехал игрок на просмотр в тарасофку, был не против подписать контракт, но в гениальном руководстве визгунов решили, что он не их уровня, и послали подальше.
      ну да, ну да, тут мало кто поспорит, что салах и вонючий спортаг - совершенно противоположного уровня, ахах!

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      Рейтинг: +224

      red-white fox 2 часа назад

      Если бы в 18м пришел за 8, через пол года пошел бы по арендам, а к 21му году продали.

      1
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      Рейтинг: +194

      Октавиус 2 часа назад

      и Мбаппе мог за "Реал" играть ещё с 2017-го, а мы "наслаждаемся" Винисиусом, Асенсио и Бензема

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