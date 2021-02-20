Marca: в 2018 году «Реал» не захотел покупать Холанда за 8 миллионов

...знал бы пркуп, жил бы в Сочи)))
В начале прошлого года состояние Маска оценивалось в 29 лярдов и не было никакого ажиотажа по поводу акций его "Теслы"... А теперь он "стоит" около ДВУХСОТ МИЛЛИАРДОВ , потому, что акции этой "Теслы за год подорожали в 150 раз)))
В футболе существуют и другие истории с "ценой вопроса"... История Бэйла, например)))
Все мы умны "задним умом"))
Мадридский «Реал» имел возможность заполучить нападающего Эрлинга Холанда, когда тот еще выступал за «Мольде».
По информации Marca, в 2018 году мадридский клуб отказался платить 8 миллионов евро за норвежского бомбардира.
В тот период «Реал» был сконцентрирован на бразильском направлении, откуда в итоге приехал Винисиус Жуниор.
Холанд в январе 2019-го ушел в «Зальцбург» за 8 миллионов, а спустя год – в дортмундскую «Боруссию» за 20 миллионов.