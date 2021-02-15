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    Рукас – о сборах «Ростова»: «Нагрузки даются с трудом»

    Новичок «Ростова» Томас Рукас ответил на вопросы об адаптации в команде и работе на тренировочных сборах.

    – Как проходит адаптация в новом коллективе?

    – Приняли в команде супер! Коллектив волшебный, всe очень нравится. Достаточно много ребят знал и лично, и заочно. С Ромой Тугаревым пересекались в «Локо» еще в 2013-2014 годах, когда я был в молодежном составе «Локомотива», а его только подтягивали. В «Зените-2» застал Егора Бабурина, Дениса Терентьева, потом удалось поработать с Максимом Рудаковым. Заочно знал Николая Пояркова и Даню Глебова.

    В плане адаптации никаких вопросов нет. Могу сказать, что за целый месяц уже адаптировался. Здесь очень дружелюбный коллектив, видно, что собраны футболисты, которые понимают, для чего они здесь, и понятно, какие задачи стоят перед командой.

    Я считаю, что атмосфера в коллективе – это одна из самых важных составляющих. Сейчас, правда, нагрузки не все выдерживаю на 100%, для меня это новый уровень, новые задачи. Очень рад, что оказался здесь и буду всe делать для того, чтобы оправдать доверие тренерского штаба и руководства.

    – Какие впечатления от сборов?

    – Уже месяц, как мы на сборах. Первые впечатления – хорошие. Раньше у меня таких насыщенных сборов не было. Нагрузки не те, что получал до перехода в «Ростов». Всe дается непросто, потому что новая команда, есть чуть волнение.

    Мне кажется, повлиял еще тот фактор, что здесь, по мнению тренерского штаба, мне нужно было убрать вес. Теперь стараюсь адаптироваться к новому весу как можно быстрее, чтобы быть готовым физически на 100%. Конечно, чуть с трудом даются нагрузки, но я уверен, что с этим справлюсь.

    • Рукас перешел в «Ростов» из «Енисея» за 110 тысяч евро.
    • 24-летний футболист заключил с донским клубом контракт до 2023 года.

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    Источник: Официальный сайт «Ростова»

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    15.02.2021 23:46
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