Джикия: «Черчесов посоветовал Каррере меня купить в «Спартак»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия рассказал, кто повлиял на его приход в клуб. Игрока купили у «Амкара» в январе 2017 года за 2,35 миллиона евро.

– Это правда, что Черчесов посоветовал Массимо Каррере купить тебя в «Спартак»?

– Есть такая информация. Черчесов вызвал меня в сборную из «Амкара», но в списках сборной я был еще раньше. Он следил за мной, у него было резюме на меня.