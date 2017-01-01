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    Джикия: «Черчесов посоветовал Каррере меня купить в «Спартак»

    Капитан «Спартака» Георгий Джикия рассказал, кто повлиял на его приход в клуб. Игрока купили у «Амкара» в январе 2017 года за 2,35 миллиона евро.

    – Это правда, что Черчесов посоветовал Массимо Каррере купить тебя в «Спартак»?

    – Есть такая информация. Черчесов вызвал меня в сборную из «Амкара», но в списках сборной я был еще раньше. Он следил за мной, у него было резюме на меня.

    • Сейчас защитник сборной России стоит 9,5 миллиона евро.
    • В сезоне РПЛ Джикия провел 18 матчей, сделал голевой пас.
    • «Спартак» идет в РПЛ 3-м.

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    Источник: ютуб-канал «КраСава»

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