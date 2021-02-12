Джикия – о травме 2018 года: «Она связана с тем, что я назвал бразильцев «Спартака» шоколадками»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал о причине травмы, полученной в январе 2018 года. Из-за нее он пропустил полгода перед домашним чемпионатом мира.

– В «Спартаке» в 2018 году была серия травм крестообразных связок. Почему?

– Могу за себя сказать. 100 процентов знаю, почему это произошло со мной. История случилась с моим знаменитым выражением (Джикия назвал темнокожих легионеров «Спартака» шоколадками, тающими на солнце – прим. «Бомбардира»), когда я вел в течение дня социальные сети клуба. Кому-то это не понравилось в Англии, все распиарили. Я два дня не спал, переживал.

Затем была нагрузочная тренировка. Я там перегрузился. Затем была игра, где я на 11-й минуте травмировался. Это было связано с этим. Я не был готов ни телом, ни головой. Не контролировал, что происходило.

К июню 2018 года Джикия восстановился, но был не в форме, из-за чего не был включен в состав сборной России.

Россияне вылетели в 1/4 финала.

В прошлом году Джикия впервые стал капитаном сборной.

«Спартак» удалил публикацию со словами Джикии про «шоколадки» и принес извинения

Федун – о видео с Джикией и «шоколадками»: «Что тут сказать… Очевидная глупость»