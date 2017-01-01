Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?
    2 Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?
    Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?
    3 Тест: дороже фильм или футболист?
    Тест: дороже фильм или футболист?

    Джикия – о травме 2018 года: «Она связана с тем, что я назвал бразильцев «Спартака» шоколадками»

    Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал о причине травмы, полученной в январе 2018 года. Из-за нее он пропустил полгода перед домашним чемпионатом мира.

    – В «Спартаке» в 2018 году была серия травм крестообразных связок. Почему?

    – Могу за себя сказать. 100 процентов знаю, почему это произошло со мной. История случилась с моим знаменитым выражением (Джикия назвал темнокожих легионеров «Спартака» шоколадками, тающими на солнце – прим. «Бомбардира»), когда я вел в течение дня социальные сети клуба. Кому-то это не понравилось в Англии, все распиарили. Я два дня не спал, переживал.

    Затем была нагрузочная тренировка. Я там перегрузился. Затем была игра, где я на 11-й минуте травмировался. Это было связано с этим. Я не был готов ни телом, ни головой. Не контролировал, что происходило.

    • К июню 2018 года Джикия восстановился, но был не в форме, из-за чего не был включен в состав сборной России.
    • Россияне вылетели в 1/4 финала.
    • В прошлом году Джикия впервые стал капитаном сборной.

    «Спартак» удалил публикацию со словами Джикии про «шоколадки» и принес извинения

    Федун – о видео с Джикией и «шоколадками»: «Что тут сказать… Очевидная глупость»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ютуб-канал «КраСава»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:43
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    82581
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru