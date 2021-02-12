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  • Семенов – о речи Дзюбы перед серией пенальти с Хорватией на ЧМ-2018: «Люди были в полуобморочном состоянии. Не думаю, что это могло воодушевить»

Семенов – о речи Дзюбы перед серией пенальти с Хорватией на ЧМ-2018: «Люди были в полуобморочном состоянии. Не думаю, что это могло воодушевить»

12 февраля 2021, 16:19
5

Защитник «Ахмата» и сборной России Андрей Семенов поделился воспоминаниями о матче 1/4 финала ЧМ-2018 против Хорватии.

  • Россияне проиграли в серии пенальти.
  • Хорваты в итоге дошли до финала турнира, где уступили Франции (2:4).

– Переходим к ЧМ-2018. Какие эмоции были после Хорватии?

– Опустошение. Вот если бы хорваты нас переигрывали, то можно было понять, но все шло ровно. Проиграть в этой лотерее – самое обидное.

– Если возвращаться к хейту болельщиков, то до ЧМ в сборную почти никто не верил. Ты согласен с тем, что вас это сплотило?

– Это 100% сплотило. Все эксперты поливали нас грязью, а потом в одночасье переобулись. Так смешно и противно было за этим наблюдать!

– Скажи честно, когда Дзюба собрал вокруг себя команду на матче с хорватами, это вас как-то воодушевило?

- Там ребята проделали такие объемы работы, что не вся информация запомнилась (смеется). Люди за игру пробежали 16 километров... Были уже в полуобморочном состоянии. Не думаю, что это могло воодушевить.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира Дзюба Артем Семенов Андрей
Комментарии (5)
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portero
1613139716
Ну как сказать, вон Смолов на понты еще пошёл.... рн то точно не устанет никогда, ибо хер напрягается...
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Красногорск_Фан
1613140236
Семенов то много воодушевляющих слов собрав вокруг себя сказал? Днище. Дзюба хоть и душит попугайчика но за ЧМ 5+
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DOCTOR PENALTY
1613144887
Если бы не было смешно и противно, то было бы гораздо смешнее и противнее.
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Валерий2705
1613147595
Скажем так, товарищ Семёнов, в сборную во главе с быдлом усатым и таким защитником как ты, и после ЧМ мало кто верил и верит. По сути у вас был один достойный матч на ЧМ, как раз против Хорватов, с Испанией как ты выразился, было противно и смешно, противно от игры, смешно от результата, хотя я как и все радовался, врать не буду. Ну а бить себя палкой в грудь, после побед на Аравией и Египтом на домашнем ЧМ, ну такое. Если говорить конкретно про тебя, то вызов такого защитника, в принципе, говорит об уровне нашей сборной в целом и её защитной линии в частности, банально больше не кого вызывать. Ещё один показатель, что при игре в сборной, ты даже из топ-5 клубов РФПЛ накуй никому не упал. Про Европу вообще смешно говорить. Ну а в этой лиге Наций мы все увидели наглядно, особенно с Турками и Венграми, какой ты шикарный защитник. Ведь дяди Серёжи Игнашевича не было, с которого песок сыпался, но он всё равно играл лучше чем ты и дырявый Джика. Так что завалил бы хлебало, и целовал каждый день книжку ЗМСа (АБСОЛЮТНО НЕ ЗАСЛУЖЕННОГО), радовался, что в стране люди очень любят футбол, в том числе злосчастные СМИ. У нас девушки выигрывают ЧМ по волейболу и никто им не присваивает звание ЗМС. А ты баночник, посмотрел со скамейки, получил. Вот от такого точно противно и смешно.
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Hektor 84
1613157065
Мы это давно раскусили! Шлюба просто понты колотил и перед камерой скакал и красовался. Типо он лидери все к нему прислушиваются. От того и стыдно за сборную России что лидером себя считает шлюбка!!!
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