Семенов – о речи Дзюбы перед серией пенальти с Хорватией на ЧМ-2018: «Люди были в полуобморочном состоянии. Не думаю, что это могло воодушевить»

Защитник «Ахмата» и сборной России Андрей Семенов поделился воспоминаниями о матче 1/4 финала ЧМ-2018 против Хорватии.

Россияне проиграли в серии пенальти.

Хорваты в итоге дошли до финала турнира, где уступили Франции (2:4).

– Переходим к ЧМ-2018. Какие эмоции были после Хорватии?

– Опустошение. Вот если бы хорваты нас переигрывали, то можно было понять, но все шло ровно. Проиграть в этой лотерее – самое обидное.

– Если возвращаться к хейту болельщиков, то до ЧМ в сборную почти никто не верил. Ты согласен с тем, что вас это сплотило?

– Это 100% сплотило. Все эксперты поливали нас грязью, а потом в одночасье переобулись. Так смешно и противно было за этим наблюдать!

– Скажи честно, когда Дзюба собрал вокруг себя команду на матче с хорватами, это вас как-то воодушевило?

- Там ребята проделали такие объемы работы, что не вся информация запомнилась (смеется). Люди за игру пробежали 16 километров... Были уже в полуобморочном состоянии. Не думаю, что это могло воодушевить.