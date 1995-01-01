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    Маслов – об 1:3 с «Зенитом»: «Ты просто сидишь и понимаешь, что облажался. Было опустошение»

    Защитник «Спартака» Павел Маслов рассказал и реакции команды на решение Доменико Тедеско не продлевать контракт с клубом.

    — Было такое, что ты благодарил Тедеско за доверие и попадание в основу?

    — Когда после игры с «Зенитом» он объявил, что их штаб не станет продлевать контракты, мы с ним пообщались. Я сказал, что очень благодарен ему за совместную работу. Что верю в продление сотрудничества до мая. И что это был самый плодотворный год в моей жизни. Я чувствую, что приобрел знания, которых не давали мне другие тренеры.

    — А какими были первые мысли и эмоции, когда Доменико объявил о своем решении?

    — Да уже не было особенных эмоций от этого заявления. Было опустошение от самой игры. Проиграть ведь можно по-разному. У нас тот матч получился просто отвратительным.

    Приходишь в раздевалку — сторонние мысли в голову вообще не идут. Ты просто сидишь и понимаешь, что облажался. И тут тренер объявляет — это еще один негативный момент, который накладывается на общее состояние...

    С его приходом многое наладилось. Изменилась и структура в целом, и много других вещей. И неприятно понимать, что вся работа, которая велась на протяжении полутора лет, может просто сойти на нет.

    — Были опасения, как команда отреагирует своей работой на скорый уход тренера. Сам Тедеско признался, что парни работают еще усерднее, чем год назад.

    — У меня тоже есть такое ощущение. Нет такого, чтобы ребята думали, что это все временно и скоро будет новый тренер. Это действительно проверка на профессионализм.

    Если ты считаешь, что можно полгода не выкладываться на полную, а потом придет новый тренер, и ты резко начнешь доказывать... Ну, такое, конечно, возможно, но этого быть не должно.

    — Доменико также сказал, что специально сделал объявление сразу после «Зенита», чтобы у команды было время в отпуске переварить информацию. Ты переварил?

    – В таких моментах это нужно просто принять, осознать, даже не делая никаких выводов. И идти дальше.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 08:52
    Комментарии5
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      Рейтинг: +3884

      mamba9090909 41 минуту назад

      Последняя игра с рижанами показала, что они до сих пор переваривают и никак не переварят.))

      0
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      Рейтинг: +44957

      portero 2 часа назад

      Может Тедеско стимульнул игроков своим заявлением об уходе... и игроки теперь опу будут рвать, ведь придёт новый и от их услуг откажется.

      0
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      Рейтинг: +1570

      Nevsky_RU > portero 2 часа назад

      Опу они и так друг другу регулярно рвут в Тарасовке, еще со времён Де Зеува и Ананидзе

      1
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      Рейтинг: -1014

      alarm_иг > Nevsky_RU 2 часа назад

      Ахаха. Это ваши фантазии питорские. А вот видео, что творится в раздевалке синита - есть. Гыгыгы

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      Рейтинг: +3884

      mamba9090909 > alarm_иг 43 минуты назад

      И на этом снимке воспитанник Спартака показывает всё, чему он научился, и к чему пристрастился в Спартаке, в котором он воспитывался с самого детства.))

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