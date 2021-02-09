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  • Маслов – об 1:3 с «Зенитом»: «Ты просто сидишь и понимаешь, что облажался. Было опустошение»

Маслов – об 1:3 с «Зенитом»: «Ты просто сидишь и понимаешь, что облажался. Было опустошение»

9 февраля 2021, 08:52
7

Защитник «Спартака» Павел Маслов рассказал и реакции команды на решение Доменико Тедеско не продлевать контракт с клубом.

— Было такое, что ты благодарил Тедеско за доверие и попадание в основу?

— Когда после игры с «Зенитом» он объявил, что их штаб не станет продлевать контракты, мы с ним пообщались. Я сказал, что очень благодарен ему за совместную работу. Что верю в продление сотрудничества до мая. И что это был самый плодотворный год в моей жизни. Я чувствую, что приобрел знания, которых не давали мне другие тренеры.

— А какими были первые мысли и эмоции, когда Доменико объявил о своем решении?

— Да уже не было особенных эмоций от этого заявления. Было опустошение от самой игры. Проиграть ведь можно по-разному. У нас тот матч получился просто отвратительным.

Приходишь в раздевалку — сторонние мысли в голову вообще не идут. Ты просто сидишь и понимаешь, что облажался. И тут тренер объявляет — это еще один негативный момент, который накладывается на общее состояние...

С его приходом многое наладилось. Изменилась и структура в целом, и много других вещей. И неприятно понимать, что вся работа, которая велась на протяжении полутора лет, может просто сойти на нет.

— Были опасения, как команда отреагирует своей работой на скорый уход тренера. Сам Тедеско признался, что парни работают еще усерднее, чем год назад.

— У меня тоже есть такое ощущение. Нет такого, чтобы ребята думали, что это все временно и скоро будет новый тренер. Это действительно проверка на профессионализм.

Если ты считаешь, что можно полгода не выкладываться на полную, а потом придет новый тренер, и ты резко начнешь доказывать... Ну, такое, конечно, возможно, но этого быть не должно.

— Доменико также сказал, что специально сделал объявление сразу после «Зенита», чтобы у команды было время в отпуске переварить информацию. Ты переварил?

– В таких моментах это нужно просто принять, осознать, даже не делая никаких выводов. И идти дальше.

Маслов: «Хочу играть в АПЛ – это другой мир вообще. Нигде нет такого судейства и темпа»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Маслов Павел Тедеско Доменико
Комментарии (7)
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portero
1612853099
Может Тедеско стимульнул игроков своим заявлением об уходе... и игроки теперь опу будут рвать, ведь придёт новый и от их услуг откажется.
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mamba9090909
1612860558
Последняя игра с рижанами показала, что они до сих пор переваривают и никак не переварят.))
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Hektor 84
1612880505
Судя по результатам члинита в лиги чемпионов этого сезона видно что результаты предыдущей они еще не переварили)))
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