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    Маслов: «Хочу играть в АПЛ – это другой мир вообще. Нигде нет такого судейства и темпа»

    Защитник «Спартака» Павел Маслов рассказал о желании выступать в АПЛ.

    — У тебя есть цели — неважно, на год, десять лет или всю жизнь — в жизни, в футболе?

    — Хочу играть в АПЛ.

    — В Англии — без разницы, в каком клубе?

    — Без разницы. Любой клуб АПЛ — это бомба! Когда ты слушаешь, что там и как, смотришь по телевизору — это другой мир вообще. С Мозесом общаемся, он делится впечатлениями от Англии. Говорит, что итальянский чемпионат ни в какое сравнение не идет. Скорости, мощь, сама суть игры...

    Нигде больше нет такого судейства, такого темпа. Сейчас противно матчи многие смотреть: что ни касание — свисток, что ни падение — желтая или красная карточка. Модно стало от любого касания упасть и выклянчить что-то для своей команды. Испанию смотреть просто невозможно — одни кривляния.

    • В нынешнем сезоне РПЛ Малов сыграл в 17 матчах.
    • Маслов – лучший игрок текущего чемпионата России по точности передач (91%).
    • «Спартак» идет на третьем месте в РПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 07:47
    Комментарии6
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      Рейтинг: +7476

      NewLife 50 минут назад

      Если есть цель, к ней надо идти, пускай сейчас не очень получается, но ты молод и все впереди.

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      Рейтинг: +26511

      oyabun 2 часа назад

      Смешно слышать подобные "хотелки" от человека, который всю игру отдает мячи либо поперек поля ближнему, либо вообще назад. Порой хочется спросить "Что этот футболист делает в Спартаке?". Куда там АПЛ!!

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      Рейтинг: +1880

      Валерий2705 3 часа назад

      Твою игру, как и всей РПЛ смотреть невозможно, пешеходы паспортисты. Тебя в Чемпионшип то не возьмут.

      1
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      Рейтинг: +2044

      Иван Петров 1986 4 часа назад

      Ты тут - то при игре пешком косячишь, а уж на скоростях что с тобой будет. Так что сиди пока дома.

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      Рейтинг: +2233

      FENIX-SL > Иван Петров 1986 4 часа назад

      а как ему вырасти до этого уровня играя в нашем чемпионате?
      надо быть гением типо Аршавина..но это у нас раз в лет 20 бывает

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      Рейтинг: +2044

      Иван Петров 1986 > FENIX-SL 2 часа назад

      А ты думаешь он искренно говорит? Куда он от таких денег поедет. Чтобы игроки росли, им тут надо зарплату раз в десять уменьшить.

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