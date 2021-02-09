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  • Маслов: «Хочу играть в АПЛ – это другой мир вообще. Нигде нет такого судейства и темпа»

Маслов: «Хочу играть в АПЛ – это другой мир вообще. Нигде нет такого судейства и темпа»

9 февраля 2021, 07:47
7

Защитник «Спартака» Павел Маслов рассказал о желании выступать в АПЛ.

— У тебя есть цели — неважно, на год, десять лет или всю жизнь — в жизни, в футболе?

— Хочу играть в АПЛ.

— В Англии — без разницы, в каком клубе?

— Без разницы. Любой клуб АПЛ — это бомба! Когда ты слушаешь, что там и как, смотришь по телевизору — это другой мир вообще. С Мозесом общаемся, он делится впечатлениями от Англии. Говорит, что итальянский чемпионат ни в какое сравнение не идет. Скорости, мощь, сама суть игры...

Нигде больше нет такого судейства, такого темпа. Сейчас противно матчи многие смотреть: что ни касание — свисток, что ни падение — желтая или красная карточка. Модно стало от любого касания упасть и выклянчить что-то для своей команды. Испанию смотреть просто невозможно — одни кривляния.

  • В нынешнем сезоне РПЛ Маслов сыграл в 17 матчах.
  • Маслов – лучший игрок текущего чемпионата России по точности передач (91%).
  • «Спартак» идет на третьем месте в РПЛ.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Спартак Маслов Павел
Комментарии (7)
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Иван Петров 1986
1612848215
Ты тут - то при игре пешком косячишь, а уж на скоростях что с тобой будет. Так что сиди пока дома.
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Валерий2705
1612848816
Твою игру, как и всей РПЛ смотреть невозможно, пешеходы паспортисты. Тебя в Чемпионшип то не возьмут.
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oyabun
1612852778
Смешно слышать подобные "хотелки" от человека, который всю игру отдает мячи либо поперек поля ближнему, либо вообще назад. Порой хочется спросить "Что этот футболист делает в Спартаке?". Куда там АПЛ!!
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NewLife
1612860019
Если есть цель, к ней надо идти, пускай сейчас не очень получается, но ты молод и все впереди.
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Axe111
1612876177
Какая тебе АПЛ ЛООООЛ
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Hektor 84
1612878452
Действуй, всё в твоих руках! Только в апл могут сразу не позвать. Но туда можно попасть и через менее статусный чемпионат типа Бельгийского. Просто при первой же возможности валить из нашего болота.
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