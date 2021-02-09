Маслов: «Хочу играть в АПЛ – это другой мир вообще. Нигде нет такого судейства и темпа»

Защитник «Спартака» Павел Маслов рассказал о желании выступать в АПЛ.
— У тебя есть цели — неважно, на год, десять лет или всю жизнь — в жизни, в футболе?
— Хочу играть в АПЛ.
— В Англии — без разницы, в каком клубе?
— Без разницы. Любой клуб АПЛ — это бомба! Когда ты слушаешь, что там и как, смотришь по телевизору — это другой мир вообще. С Мозесом общаемся, он делится впечатлениями от Англии. Говорит, что итальянский чемпионат ни в какое сравнение не идет. Скорости, мощь, сама суть игры...
Нигде больше нет такого судейства, такого темпа. Сейчас противно матчи многие смотреть: что ни касание — свисток, что ни падение — желтая или красная карточка. Модно стало от любого касания упасть и выклянчить что-то для своей команды. Испанию смотреть просто невозможно — одни кривляния.
- В нынешнем сезоне РПЛ Маслов сыграл в 17 матчах.
- Маслов – лучший игрок текущего чемпионата России по точности передач (91%).
- «Спартак» идет на третьем месте в РПЛ.