Агент Новиков: «Вместо Аленичева «Спартак» мог возглавить Гончаренко»

Белорусский футбольный агент Сергей Новиков рассказал, что «Спартак» рассматривал на пост главного тренера Виктора Гончаренко. Это было в 2015 году.

«Виктор Михайлович всегда хотел работать в России, в Москве. Шел к этой цели. Он был близок к тому, чтобы возглавить «Спартак». Тогда Джеван Челоянц (в 2015 году – акционер, член совета директоров «Спартака» – прим. «Бомбардира») вел переговоры с Гончаренко, хотел видеть этого тренера в «Спартаке». А Леонид Федун хотел видеть Дмитрия Аленичева. Перевесило мнение Леонида Арнольдовича. Переговоры были реальными, но до конкретики дело не дошло, потому что довольно быстро было принято решение назначить Аленичева.

Я близко дружу с Шамилем Газизовым, поэтому параллельно мы вели переговоры с «Уфой». Я настаивал на том, чтобы он обратил внимание на Виктора Михайловича. Шамиль Камилович долго думал и все взвешивал. После личной встречи они очень быстро договорились, несмотря на то, что Виктор Михайлович был трудоустроен в ЦСКА помощником тренера», – сказал Новиков.