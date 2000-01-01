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    Агент Новиков: «Вместо Аленичева «Спартак» мог возглавить Гончаренко»

    Белорусский футбольный агент Сергей Новиков рассказал, что «Спартак» рассматривал на пост главного тренера Виктора Гончаренко. Это было в 2015 году.

    «Виктор Михайлович всегда хотел работать в России, в Москве. Шел к этой цели. Он был близок к тому, чтобы возглавить «Спартак». Тогда Джеван Челоянц (в 2015 году – акционер, член совета директоров «Спартака» – прим. «Бомбардира») вел переговоры с Гончаренко, хотел видеть этого тренера в «Спартаке». А Леонид Федун хотел видеть Дмитрия Аленичева. Перевесило мнение Леонида Арнольдовича. Переговоры были реальными, но до конкретики дело не дошло, потому что довольно быстро было принято решение назначить Аленичева.

    Я близко дружу с Шамилем Газизовым, поэтому параллельно мы вели переговоры с «Уфой». Я настаивал на том, чтобы он обратил внимание на Виктора Михайловича. Шамиль Камилович долго думал и все взвешивал. После личной встречи они очень быстро договорились, несмотря на то, что Виктор Михайлович был трудоустроен в ЦСКА помощником тренера», – сказал Новиков.

    • Аленичев проработал в «Спартаке» год.
    • С 2016 года Гончаренко тренирует ЦСКА.
    • Сейчас ЦСКА идет в РПЛ 2-м, на 1 строчку выше «Спартака».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 19:15
    Комментарии5
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      Рейтинг: +14007

      derrik2000 1 час назад

      Откровенно говоря, я раньше тоже был за Гончаренко.
      В момент, когда он ещё возглавлял БАТЭ, перед приходом в ЦСКА и после этого года полтора.
      Сейчас уже не хочу, чтобы он, после каких-то там возможных "кульбитов судьбы", возглавил Спартак.
      При нём и ЦСКА после Газаева сильно потускнело.
      Здесь, конечно, много объективных причин - состарились и повесили бутсы на гвоздь Березуцкие и Игнашевич, нет игроков, как Даниэл Карвальо, Вагнер Лав, Ахмед Муса, Жо...
      Но осадочек от того, что сейчас ЦСКА, даже не смотря на эти объективные причины, не может при Гончаренко опять найти своё привлекательное игровое лицо, остался...
      Может, совсем "забурел" селекционный отдел???

      0
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      Рейтинг: +25657

      VVM1964 > derrik2000 3 минуты назад

      Мне не симпатичен почему то Гончаренко , но надо отдать ему должное - он из нынешнего состава ЦСКА ( имеются ввиду последние годы ) выжимает наверное максимум - команда при нем стабильно наверху турнирной таблицы .

      0
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      Рейтинг: +13332

      alarm 1 час назад

      не пошёл в свинятник - спас карьеру!

      -1
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      Рейтинг: +7391

      NewLife 1 час назад

      Прямо история с географией, это к чему ? Вот из той же оперы: после революции народ хотел, чтобы главным "тренером" был Троцкий, но Сталин его замочил и стал убирать всех сильных игроков, а также положил начало веренице тренеров от Хрущева до Брежнева, которые дотренировались до развала страны.

      2
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      Рейтинг: +25657

      VVM1964 > NewLife 6 минут назад

      Можно вставочку ? - " до НЕПРЕКРАЩАЮЩЕГОСЯ развала страны "

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