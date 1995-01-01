Семин – о признании Миранчука игроком месяца в «Аталанте»: «У Алексея был ряд определяющих действий. Болельщикам стоит верить»

Пока, похоже, Миранчук так мало пробыл в игре, что... к нему особенно и придраться-то ни из за чего)))
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин отреагировал на признание полузащитника Алексея Миранчука лучшим игроком «Аталанты» по итогам января.
«Болельщикам стоит верить. Они всегда рядом со своей командой и очень внимательно следят за футболом. У Алексея был ряд определяющих действий. Наверное, поэтому его и выбрали.
Чтобы говорить о чем-то большем, ему нужно стабильно попадать в основной состав. В «Аталанте» очень серьезная конкуренция. Если выдержит ее, то можно будет говорить о каких-то более серьезных достижениях», – сказал Семин.
- В прошлом месяце Миранчук забил два гола в восьми матчах.
- В финальном опросе за него проголосовали 84,2% опрошенных болельщиков.