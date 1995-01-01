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    Семин – о признании Миранчука игроком месяца в «Аталанте»: «У Алексея был ряд определяющих действий. Болельщикам стоит верить»

    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин отреагировал на признание полузащитника Алексея Миранчука лучшим игроком «Аталанты» по итогам января.

    «Болельщикам стоит верить. Они всегда рядом со своей командой и очень внимательно следят за футболом. У Алексея был ряд определяющих действий. Наверное, поэтому его и выбрали.

    Чтобы говорить о чем-то большем, ему нужно стабильно попадать в основной состав. В «Аталанте» очень серьезная конкуренция. Если выдержит ее, то можно будет говорить о каких-то более серьезных достижениях», – сказал Семин.

    • В прошлом месяце Миранчук забил два гола в восьми матчах.
    • В финальном опросе за него проголосовали 84,2% опрошенных болельщиков.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 12:57
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3586

      solodealer 24 минуты назад

      Пока, похоже, Миранчук так мало пробыл в игре, что... к нему особенно и придраться-то ни из за чего)))

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