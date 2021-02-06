Семин – о признании Миранчука игроком месяца в «Аталанте»: «У Алексея был ряд определяющих действий. Болельщикам стоит верить»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин отреагировал на признание полузащитника Алексея Миранчука лучшим игроком «Аталанты» по итогам января.

«Болельщикам стоит верить. Они всегда рядом со своей командой и очень внимательно следят за футболом. У Алексея был ряд определяющих действий. Наверное, поэтому его и выбрали.

Чтобы говорить о чем-то большем, ему нужно стабильно попадать в основной состав. В «Аталанте» очень серьезная конкуренция. Если выдержит ее, то можно будет говорить о каких-то более серьезных достижениях», – сказал Семин.