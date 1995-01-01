Серия А. «Фиорентина» проиграла «Интеру»; Кокорин дебютировал за клуб, выйдя на замену

«Фиорентина» проиграла «Интеру» в матче 21-го тура Серии А.

В составе хозяев дебютировал российский форвард Александр Кокорин. Он вышел на замену на 74-й минуте вместо Душана Влаховича.

«Интер» вышел на первое место в Серии А.

Чемпионат Италии. Серия А. 21-й тур

Фиорентина – Интер – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Барелла, 31; 0:2 – Перишич, 52.

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