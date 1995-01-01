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    Серия А. «Фиорентина» проиграла «Интеру»; Кокорин дебютировал за клуб, выйдя на замену

    «Фиорентина» проиграла «Интеру» в матче 21-го тура Серии А.

    В составе хозяев дебютировал российский форвард Александр Кокорин. Он вышел на замену на 74-й минуте вместо Душана Влаховича.

    «Интер» вышел на первое место в Серии А.

    Чемпионат Италии. Серия А. 21-й тур

    Фиорентина – Интер – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Барелла, 31; 0:2 – Перишич, 52.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +10

      ryabovamarciya 1 час назад

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      Рейтинг: +7943

      Hektor 84 1 час назад

      Бесполезное бревно! Итальянские болела скоро животы от смеха понадрывают)))

      0
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      Рейтинг: +44885

      portero 1 час назад

      Кока одним касанием обострил игру, от штрафной соперника выдающийся пас назад на 30 метров с высотой полета метров 15, технарь...

      2
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      Рейтинг: +702

      Вальдемар IV > portero 1 час назад

      это еще без стула

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