Семак – о Венделе: «Он адаптировался к «Зениту» и к нашему футболу»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отметил прогресс полузащитника петербуржцев Вендела.
– В чем прибавил Вендел?
– Адаптировался. К команде и к нашему футболу. Сегодня он чувствовал себя раскрепощенно. Понятно, что ему нужно было время, чтобы понять партнеров, привыкнуть к нашему чемпионату.
Я надеюсь, что дело не только в погоде и что он и в чемпионате России будет продолжать на таком уровне. По крайней мере, качества для этого у него есть.
- Сегодня «Зенит» разгромил «Арарат-Армению» (4:0) в товарищеском матче на сборе в Дубае.
- «Зенит» купил Вендела в октябре за 20,3 миллиона евро.
- Хавбек сделал один ассист в десяти матчах.
Источник: официальный сайт «Зенита»