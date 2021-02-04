Семак – о Венделе: «Он адаптировался к «Зениту» и к нашему футболу»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отметил прогресс полузащитника петербуржцев Вендела.

– В чем прибавил Вендел?

– Адаптировался. К команде и к нашему футболу. Сегодня он чувствовал себя раскрепощенно. Понятно, что ему нужно было время, чтобы понять партнеров, привыкнуть к нашему чемпионату.

Я надеюсь, что дело не только в погоде и что он и в чемпионате России будет продолжать на таком уровне. По крайней мере, качества для этого у него есть.