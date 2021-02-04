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    Семак – о Венделе: «Он адаптировался к «Зениту» и к нашему футболу»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отметил прогресс полузащитника петербуржцев Вендела.

    – В чем прибавил Вендел?

    – Адаптировался. К команде и к нашему футболу. Сегодня он чувствовал себя раскрепощенно. Понятно, что ему нужно было время, чтобы понять партнеров, привыкнуть к нашему чемпионату.

    Я надеюсь, что дело не только в погоде и что он и в чемпионате России будет продолжать на таком уровне. По крайней мере, качества для этого у него есть.

    • Сегодня «Зенит» разгромил «Арарат-Армению» (4:0) в товарищеском матче на сборе в Дубае.
    • «Зенит» купил Вендела в октябре за 20,3 миллиона евро.
    • Хавбек сделал один ассист в десяти матчах.

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    Источник: официальный сайт «Зенита»

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    Сегодня, 13:59
    Комментарии4
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      Рейтинг: +8499

      Литейный4 17 минут назад

      Вендел ещё себя покажет. Жаль в этом сезоне не получится в очередной раз деклассировать свиней. Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +44821

      portero 22 минуты назад

      У вас Сергей оригинальное зрение,по последним играм он конечно лучше смотрелся, но уровень слабенький еще показывал. То что он на тренировках показывает, не факт что в игре будет так...

      0
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      Рейтинг: +7306

      Вомбат 29 минут назад

      Теперь Семаку осталось сделать так, чтобы Малком перестал хотеть домой.

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      Рейтинг: +19960

      DOCTOR PENALTY 37 минут назад

      Ещё бы не адаптироваться с таким адаптором как Га$пром!

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