Каррера: «На уход Паршивлюка из «Спартака» повлияли ветераны? Чушь собачья. Абсолютная ложь»

Да там бабки свою роль сыграли нормально и тем более в последний сезон лавку охранял, как топы в Зените и агент сказал же, что у ментов он получает чуть ли не в 3 раза больше, чем было в Спартаке
Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал слова экс-защитника команды Сергея Паршивлюка. Он сказал, что на его уход повлияли ветераны.
«Когда я начал работу в «Спартаке», Паршивлюк уже был вне состава! А сейчас, спустя четыре года, он решил сказать эту чушь собачью! Если это правда и я действительно вывел его из состава, якобы прислушавшись к ветеранам клуба, почему Паршивлюк молчал до этого? Спросите себя и сами ответьте на этот вопрос. Это абсолютная ложь», – сказал Каррера.
- Паршивлюк играл за «Спартак» с 2007 по 2016 год.
- С командой он трижды брал серебро РПЛ.
- В текущем сезоне РПЛ Паршивлюк провел 15 матчей за «Динамо», сделал голевой пас.