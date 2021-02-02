Каррера: «На уход Паршивлюка из «Спартака» повлияли ветераны? Чушь собачья. Абсолютная ложь»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал слова экс-защитника команды Сергея Паршивлюка. Он сказал, что на его уход повлияли ветераны.

«Когда я начал работу в «Спартаке», Паршивлюк уже был вне состава! А сейчас, спустя четыре года, он решил сказать эту чушь собачью! Если это правда и я действительно вывел его из состава, якобы прислушавшись к ветеранам клуба, почему Паршивлюк молчал до этого? Спросите себя и сами ответьте на этот вопрос. Это абсолютная ложь», – сказал Каррера.