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    Каррера: «На уход Паршивлюка из «Спартака» повлияли ветераны? Чушь собачья. Абсолютная ложь»

    Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал слова экс-защитника команды Сергея Паршивлюка. Он сказал, что на его уход повлияли ветераны.

    «Когда я начал работу в «Спартаке», Паршивлюк уже был вне состава! А сейчас, спустя четыре года, он решил сказать эту чушь собачью! Если это правда и я действительно вывел его из состава, якобы прислушавшись к ветеранам клуба, почему Паршивлюк молчал до этого? Спросите себя и сами ответьте на этот вопрос. Это абсолютная ложь», – сказал Каррера.

    • Паршивлюк играл за «Спартак» с 2007 по 2016 год.
    • С командой он трижды брал серебро РПЛ.
    • В текущем сезоне РПЛ Паршивлюк провел 15 матчей за «Динамо», сделал голевой пас.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 13:13
    Комментарии2
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      Рейтинг: +11140

      Skull_Boy 1 час назад

      Да там бабки свою роль сыграли нормально и тем более в последний сезон лавку охранял, как топы в Зените и агент сказал же, что у ментов он получает чуть ли не в 3 раза больше, чем было в Спартаке

      0
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    • ...
      Рейтинг: +26451

      oyabun 1 час назад

      Вчера был день Солтмурада Бакаева, сегодня Паршивлюка? Кто будет завтра?

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