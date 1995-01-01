Будущее «Тамбова» определится 8 февраля

У ФК Тамбов нет будущего, умер клуб...
Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков сообщил, что судьба клуба будет решаться ровно через неделю.
«На 8 февраля у нас запланировано собрание, где уже будут приняты решения по дальнейшей судьбе клуба. Прогноз не очень хороший», – сказал Худяков.
- Тамбовчане ушли на зимний перерыв на последнем месте в РПЛ.
- В начале января сообщалось, что долги клуба выросли до 160-170 миллионов рублей.
- По информации Sport24, в «Тамбове» осталось девять футболистов.