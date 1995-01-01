Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?
    Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?
    2 Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?
    Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?
    3 Тест: дороже фильм или футболист?
    Тест: дороже фильм или футболист?

    Будущее «Тамбова» определится 8 февраля

    Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков сообщил, что судьба клуба будет решаться ровно через неделю.

    «На 8 февраля у нас запланировано собрание, где уже будут приняты решения по дальнейшей судьбе клуба. Прогноз не очень хороший», – сказал Худяков.

    • Тамбовчане ушли на зимний перерыв на последнем месте в РПЛ.
    • В начале января сообщалось, что долги клуба выросли до 160-170 миллионов рублей.
    • По информации Sport24, в «Тамбове» осталось девять футболистов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:26
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +44801

      portero 51 минуту назад

      У ФК Тамбов нет будущего, умер клуб...

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    82317
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru