«Р-Спорт»: «Спартак» намерен продать Рошу. Игроком интересуются в Бразилии

Нападающий «Спартака» Педро Роша может продолжить карьеру в другом клубе.

Московский клуб начал поиски новой команды для 26-летнего форварда. По информации «Р-Спорта», «Спартак» намерен продать футболиста, а не отдать его в аренду.

Сообщается, что интерес к Роше проявляют несколько бразильских клубов.