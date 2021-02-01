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    «Р-Спорт»: «Спартак» намерен продать Рошу. Игроком интересуются в Бразилии

    Нападающий «Спартака» Педро Роша может продолжить карьеру в другом клубе.

    Московский клуб начал поиски новой команды для 26-летнего форварда. По информации «Р-Спорта», «Спартак» намерен продать футболиста, а не отдать его в аренду.

    Сообщается, что интерес к Роше проявляют несколько бразильских клубов.

    • Контракт бразильца со «Спартаком» рассчитан до 2023 года.
    • После трансфера в «Спартак» Рошу арендовали «Крузейро» и «Фламенго».
    • «Спартак» идет в РПЛ 3-м.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 13:26
    Комментарии1
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      Рейтинг: +26439

      oyabun 55 минут назад

      Если Попов его реально продаст, то я прям его зауважаю. )) Еще бы и Урунова хоть в аренду сплавить.

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