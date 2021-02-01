«Р-Спорт»: «Спартак» намерен продать Рошу. Игроком интересуются в Бразилии

Если Попов его реально продаст, то я прям его зауважаю. )) Еще бы и Урунова хоть в аренду сплавить.
Нападающий «Спартака» Педро Роша может продолжить карьеру в другом клубе.
Московский клуб начал поиски новой команды для 26-летнего форварда. По информации «Р-Спорта», «Спартак» намерен продать футболиста, а не отдать его в аренду.
Сообщается, что интерес к Роше проявляют несколько бразильских клубов.
- Контракт бразильца со «Спартаком» рассчитан до 2023 года.
- После трансфера в «Спартак» Рошу арендовали «Крузейро» и «Фламенго».
- «Спартак» идет в РПЛ 3-м.