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    Фетисов – о возвращении Промеса в «Спартак»: «Стороны близки к достижению договоренностей»

    Глава департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов подтвердил, что полузащитник «Аякса» Квинси Промес близок к возвращению в московский клуб.

    «Стороны близки к достижению договоренностей по условиям трансфера и личного контракта. Обсуждаются юридические нюансы соглашения между клубами», – сказал Фетисов.

    Ранее сообщалось, что «Спартак» арендует голландца за 500 тысяч евро с обязательным выкупом за 9 миллионов.

    • Рыночная стоимость Промеса – 15 миллионов евро.
    • Хавбек выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год, забил 66 голов и сделал 33 ассиста в 135 матчах.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +10

      d c 4 минуты назад

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      0
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      Рейтинг: +2538

      sobaka120982 13 минут назад

      А за сколько его спартак продал?

      0
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      Рейтинг: +4792

      playsh 55 минут назад

      Очень заманчивое предложение.Если учесть,что Антоха действительно обожает Спартак и Москву,то ниже своего уровня он,как настоящий профи,играть не будет.
      А то ещё и второе дыхание откроется,как это часто бывает.Удачи Антохе и всем нам.

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