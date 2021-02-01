Фетисов – о возвращении Промеса в «Спартак»: «Стороны близки к достижению договоренностей»

Глава департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов подтвердил, что полузащитник «Аякса» Квинси Промес близок к возвращению в московский клуб.

«Стороны близки к достижению договоренностей по условиям трансфера и личного контракта. Обсуждаются юридические нюансы соглашения между клубами», – сказал Фетисов.

Ранее сообщалось, что «Спартак» арендует голландца за 500 тысяч евро с обязательным выкупом за 9 миллионов.