Журналист Скира: «Бешикташ» выиграл у ЦСКА гонку за Тосуна»

Форвард «Эвертона» Дженк Тосун все-таки продолжит карьеру в «Бешикташе». Выбор сделан не в пользу ЦСКА.
«Сделка! Тосун отправляется в аренду в «Бешикташ». Турки выиграли гонку за форварда у ЦСКА», – написал инсайдер Николо Скира.
- Возвращение в «Бешикташ» было желанием самого Тосуна.
- В текущем сезоне Тосун забил 1 гол.
- Его рыночная стоимость – 7 миллионов евро.
Источник: твиттер Николо Скиры
Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (77,6 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.