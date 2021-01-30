Журналист Скира: «Бешикташ» выиграл у ЦСКА гонку за Тосуна»

Форвард «Эвертона» Дженк Тосун все-таки продолжит карьеру в «Бешикташе». Выбор сделан не в пользу ЦСКА.

«Сделка! Тосун отправляется в аренду в «Бешикташ». Турки выиграли гонку за форварда у ЦСКА», – написал инсайдер Николо Скира.