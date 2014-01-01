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    Журналист Скира: «Бешикташ» выиграл у ЦСКА гонку за Тосуна»

    Форвард «Эвертона» Дженк Тосун все-таки продолжит карьеру в «Бешикташе». Выбор сделан не в пользу ЦСКА.

    «Сделка! Тосун отправляется в аренду в «Бешикташ». Турки выиграли гонку за форварда у ЦСКА», – написал инсайдер Николо Скира.

    • Возвращение в «Бешикташ» было желанием самого Тосуна.
    • В текущем сезоне Тосун забил 1 гол.
    • Его рыночная стоимость – 7 миллионов евро.

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    Источник: твиттер Николо Скиры

    Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (77,6 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

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