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    Фетисов – о переговорах по трансферу Промеса: «Со стороны «Спартака» жестких дедлайнов нет»

    Глава департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов опроверг, что переговоры о возвращении полузащитника «Аякса» Квинси Промеса завершатся в ближайшее время из-за закрытия трансферного окна в Нидерландах.

    «Переговоры как велись, так и ведутся. Сделка состоится тогда, когда стороны придут к соглашению. С нашей стороны жестких дедлайнов нет. Трансферное окно в России закрывается в конце февраля», – сказал Фетисов.

    • Рыночная стоимость Промеса – 15 миллионов евро.
    • Голландец выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год, забил 66 голов и сделал 33 ассиста в 135 матчах.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 13:26
    Комментарии1
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      Рейтинг: +16899

      slavutiq70 26 минут назад

      Во слово то какое Фетисов знает,,,по Русски уже не говорится,,,

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