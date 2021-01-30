Фетисов – о переговорах по трансферу Промеса: «Со стороны «Спартака» жестких дедлайнов нет»

Глава департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов опроверг, что переговоры о возвращении полузащитника «Аякса» Квинси Промеса завершатся в ближайшее время из-за закрытия трансферного окна в Нидерландах.

«Переговоры как велись, так и ведутся. Сделка состоится тогда, когда стороны придут к соглашению. С нашей стороны жестких дедлайнов нет. Трансферное окно в России закрывается в конце февраля», – сказал Фетисов.