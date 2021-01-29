Караваев – о вылете «Зенита» из ЛЧ: «Не считаю, что это наш уровень. Все хотят только выигрывать»

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев рассказал о неудачной игре клуба из Санкт-Петербурга в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

«Начало сезона было хорошим. Понятно, что мало отдыхали, но мы выиграли три титула, и на этой волне начали чемпионат. Я бы выделил игру с «Краснодаром» дома. Очень эмоциональный матч. Мы проигрывали 1:0 после первого тайма, потом вытащили 3:1. Мой ассист в матче с ЦСКА? Отрабатываем такие розыгрыши на тренировках, всегда что-то новое.

Если говорить о Лиге чемпионов, на график я никогда не смотрю – мне такой ритм комфортен. Проблемы начались, когда стали выпадать игроки стартового состава. Азмун вылетел, Малком, Дриусси…

Да, у «Зенита» хороший состав, но, когда несколько человек выпадает, это влияет на игру команды, перестраиваются схемы. Я не говорю, что в этом причина всего. Где-то сами не дотерпели, не выиграли те матчи, что могли. Считаю, «Зенит» во всех домашних встречах должен был брать очки.

И с «Брюгге» мы отыгрались, были моменты, и с «Лацио», и с Дортмундом вели в счете. «Зенит» – большой клуб, все хотят только выигрывать. Да и должны выигрывать. Но бывают и неудачные матчи. Не считаю, что это наш уровень — сложилось вместе много факторов, плюс сами допустили глупые ошибки.

Я бы не сказал, что мы были плохо готовы физически. Нас постоянно проверяли, я лично себя абсолютно нормально чувствовал. Три месяца без перерыва – ок, ничего страшного. График тяжeлый, но в Европе до сих пор играют», – приводит слова Караваева «Чемпионат».