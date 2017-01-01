Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?
    Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?
    2 Тест: кино или настоящий футбол?
    Тест: кино или настоящий футбол?
    3 Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?
    Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?

    Караваев – о вылете «Зенита» из ЛЧ: «Не считаю, что это наш уровень. Все хотят только выигрывать»

    Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев рассказал о неудачной игре клуба из Санкт-Петербурга в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

    «Начало сезона было хорошим. Понятно, что мало отдыхали, но мы выиграли три титула, и на этой волне начали чемпионат. Я бы выделил игру с «Краснодаром» дома. Очень эмоциональный матч. Мы проигрывали 1:0 после первого тайма, потом вытащили 3:1. Мой ассист в матче с ЦСКА? Отрабатываем такие розыгрыши на тренировках, всегда что-то новое.

    Если говорить о Лиге чемпионов, на график я никогда не смотрю – мне такой ритм комфортен. Проблемы начались, когда стали выпадать игроки стартового состава. Азмун вылетел, Малком, Дриусси

    Да, у «Зенита» хороший состав, но, когда несколько человек выпадает, это влияет на игру команды, перестраиваются схемы. Я не говорю, что в этом причина всего. Где-то сами не дотерпели, не выиграли те матчи, что могли. Считаю, «Зенит» во всех домашних встречах должен был брать очки.

    И с «Брюгге» мы отыгрались, были моменты, и с «Лацио», и с Дортмундом вели в счете. «Зенит» – большой клуб, все хотят только выигрывать. Да и должны выигрывать. Но бывают и неудачные матчи. Не считаю, что это наш уровень — сложилось вместе много факторов, плюс сами допустили глупые ошибки.

    Я бы не сказал, что мы были плохо готовы физически. Нас постоянно проверяли, я лично себя абсолютно нормально чувствовал. Три месяца без перерыва – ок, ничего страшного. График тяжeлый, но в Европе до сих пор играют», – приводит слова Караваева «Чемпионат».

    • «Зенит» занял последнее место в группе ЛЧ во втором сезоне подряд.
    • В РПЛ клуб из Санкт-Петербурга идет на первом месте.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 07:50
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6317

      Alekxei Z. 2 часа назад

      Уже зае...ли одно и тоже.
      Ждём осени и новую ЛЧ.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5737

      серега кашин 3 часа назад

      судя по результатам ваш

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +488

      xakep01 > серега кашин 1 час назад

      А какой ваш?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13233

      alarm 3 часа назад

      судя по тому, как играли с боруссией первые 60 минут, стало понятно, что от хряков чуть позже даже шкварок не останется. так отодрали позорников, что те потом месяц визжали!

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    82241
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru