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  • Караваев – о вылете «Зенита» из ЛЧ: «Не считаю, что это наш уровень. Все хотят только выигрывать»

Караваев – о вылете «Зенита» из ЛЧ: «Не считаю, что это наш уровень. Все хотят только выигрывать»

29 января 2021, 07:50
7

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев рассказал о неудачной игре клуба из Санкт-Петербурга в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

«Начало сезона было хорошим. Понятно, что мало отдыхали, но мы выиграли три титула, и на этой волне начали чемпионат. Я бы выделил игру с «Краснодаром» дома. Очень эмоциональный матч. Мы проигрывали 1:0 после первого тайма, потом вытащили 3:1. Мой ассист в матче с ЦСКА? Отрабатываем такие розыгрыши на тренировках, всегда что-то новое.

Если говорить о Лиге чемпионов, на график я никогда не смотрю – мне такой ритм комфортен. Проблемы начались, когда стали выпадать игроки стартового состава. Азмун вылетел, Малком, Дриусси

Да, у «Зенита» хороший состав, но, когда несколько человек выпадает, это влияет на игру команды, перестраиваются схемы. Я не говорю, что в этом причина всего. Где-то сами не дотерпели, не выиграли те матчи, что могли. Считаю, «Зенит» во всех домашних встречах должен был брать очки.

И с «Брюгге» мы отыгрались, были моменты, и с «Лацио», и с Дортмундом вели в счете. «Зенит» – большой клуб, все хотят только выигрывать. Да и должны выигрывать. Но бывают и неудачные матчи. Не считаю, что это наш уровень — сложилось вместе много факторов, плюс сами допустили глупые ошибки.

Я бы не сказал, что мы были плохо готовы физически. Нас постоянно проверяли, я лично себя абсолютно нормально чувствовал. Три месяца без перерыва – ок, ничего страшного. График тяжeлый, но в Европе до сих пор играют», – приводит слова Караваева «Чемпионат».

  • «Зенит» занял последнее место в группе ЛЧ во втором сезоне подряд.
  • В РПЛ клуб из Санкт-Петербурга идет на первом месте.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Зенит Караваев Вячеслав
Комментарии (7)
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серега кашин
1611899961
судя по результатам ваш
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NewLife
1611914316
"Не считаю, что это наш уровень")) Бомжи, их тролли, и их медийная обслуга с тв, в том или ином виде муссируют эту мантру, мол мы не дерьмо, просто так сложилось. Можете без конца говорить "халва", от этого во рту слаще не станет. Лучше вам посыпать голову пеплом и замолкнуть. Практика - критерий истины, говорил Карл Маркс. Местные бомже-придурки, которым не важно, о чем коммент, сейчас зафлудят ветку своим поносом на Спартак, не смотря на то, что речь о сините.
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fhnv
1611930739
на следующий год тоже самое скажет!
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portero
1611931338
Это уровень всей РПЛ, странно что Караваев не заметил слабую физику и выносливость наших команд, Зенит хватало на 20 минут в тайме максимум....
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Hektor 84
1611932591
Как раз таки ваш уровень!
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zigbert
1612093504
Правильно, неудачные матчи могут быть,но не все же в группе.
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