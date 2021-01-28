Джеко хочет вернуться в «Манчестер Сити»

Алессандро Луччи, агент нападающего «Ромы» Эдина Джеко, ищет новый клуб для своего клиента.

По информации Corriere dello Sport, приоритет боснийца – возвращение в АПЛ, а наилучший вариант – «Манчестер Сити».

34-летний футболист хочет перейти в команду, которая борется за трофеи, поэтому ему неинтересен возможный трансфер в «Вест Хэм».

Руководители «Сити» не видят смысла в подписании Джеко, но его агент намерен убедить их в целесообразности сделки.