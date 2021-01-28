Джеко хочет вернуться в «Манчестер Сити»

Алессандро Луччи, агент нападающего «Ромы» Эдина Джеко, ищет новый клуб для своего клиента.
По информации Corriere dello Sport, приоритет боснийца – возвращение в АПЛ, а наилучший вариант – «Манчестер Сити».
34-летний футболист хочет перейти в команду, которая борется за трофеи, поэтому ему неинтересен возможный трансфер в «Вест Хэм».
Руководители «Сити» не видят смысла в подписании Джеко, но его агент намерен убедить их в целесообразности сделки.
- Рыночная стоимость форварда – 8 миллионов евро.
- За «Сити» он выступал с 2011 по 2015 год.
- Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, «Рома» может обменять Джеко на Алексиса Санчеса из «Интера».
Источник: Corriere dello Sport