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Джеко хочет вернуться в «Манчестер Сити»

28 января 2021, 22:50
4

Алессандро Луччи, агент нападающего «Ромы» Эдина Джеко, ищет новый клуб для своего клиента.

По информации Corriere dello Sport, приоритет боснийца – возвращение в АПЛ, а наилучший вариант – «Манчестер Сити».

34-летний футболист хочет перейти в команду, которая борется за трофеи, поэтому ему неинтересен возможный трансфер в «Вест Хэм».

Руководители «Сити» не видят смысла в подписании Джеко, но его агент намерен убедить их в целесообразности сделки.

  • Рыночная стоимость форварда – 8 миллионов евро.
  • За «Сити» он выступал с 2011 по 2015 год.
  • Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, «Рома» может обменять Джеко на Алексиса Санчеса из «Интера».

Источник: Corriere dello Sport
Англия. Премьер-лига Италия. Серия А Манчестер Сити Рома Джеко Эдин
Комментарии (4)
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кран
1611863870
Старенький уже для МС
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Михаил_Боярский
1611864057
В МС если только воду носить.
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absent32
1611870545
не так ты и крут чтобы в 34 года идти туда где трофеи!!!
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Cules2013
1611876288
а нафиг он там нужен? его в почти что в лучшие годы попросили на выход, а теперь и подавно там не сдался.
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