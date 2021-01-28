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    Джеко хочет вернуться в «Манчестер Сити»

    Алессандро Луччи, агент нападающего «Ромы» Эдина Джеко, ищет новый клуб для своего клиента.

    По информации Corriere dello Sport, приоритет боснийца – возвращение в АПЛ, а наилучший вариант – «Манчестер Сити».

    34-летний футболист хочет перейти в команду, которая борется за трофеи, поэтому ему неинтересен возможный трансфер в «Вест Хэм».

    Руководители «Сити» не видят смысла в подписании Джеко, но его агент намерен убедить их в целесообразности сделки.

    • Рыночная стоимость форварда – 8 миллионов евро.
    • За «Сити» он выступал с 2011 по 2015 год.
    • Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, «Рома» может обменять Джеко на Алексиса Санчеса из «Интера».

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    Источник: Corriere dello Sport

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    28.01.2021 22:50
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