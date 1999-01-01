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    Крал: «Мой кумир – Роналду. Он вдохновляет и вызывает симпатию»

    Полузащитник «Спартака» Алекс Крал рассказал о своем отношении к форварду «Ювентуса» Криштиану Роналду.

    – Твой кумир – Криштиану?

    – Да. Нравится не только его работоспособность, но и то, как он ведет себя с фанатами. Он вдохновляет и вызывает симпатию у меня как человек.

    – Или бренд?

    – Думаю, в обоих смыслах. Он исключительный трудоголик – мне это очень нравится.

    • В текущем сезоне 22-летний Крал провел за «Спартак» 20 матчей и сделал три ассиста.
    • 35-летний Роналду в нынешней кампании забил 20 мячей и отдал три голевые передачи в 21 игре.

    Крал – о возможном переходе в клуб АПЛ: «Все может произойти за один день»

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 21:55
    Комментарии1
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      Рейтинг: +8253

      Литейный4 11 минут назад

      Кто это такой Крал? Что это за неликвид из команды аутсайдеров? Гыгыгы

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