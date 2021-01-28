Крал: «Мой кумир – Роналду. Он вдохновляет и вызывает симпатию»

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал рассказал о своем отношении к форварду «Ювентуса» Криштиану Роналду.

– Твой кумир – Криштиану?

– Да. Нравится не только его работоспособность, но и то, как он ведет себя с фанатами. Он вдохновляет и вызывает симпатию у меня как человек.

– Или бренд?

– Думаю, в обоих смыслах. Он исключительный трудоголик – мне это очень нравится.

В текущем сезоне 22-летний Крал провел за «Спартак» 20 матчей и сделал три ассиста.

35-летний Роналду в нынешней кампании забил 20 мячей и отдал три голевые передачи в 21 игре.

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