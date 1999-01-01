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    Крал – о возможном переходе в клуб АПЛ: «Все может произойти за один день»

    Полузащитник «Спартака» Алекс Крал ответил на вопросы о потенциальном трансфере в английский клуб.

    – Твой агент, он же агент чешского футболиста «Вест Хэма» Цоуфала, приезжал в Дубай. Для обсуждения потенциальных вариантов?

    – Я рад, что он смог приехать, потому что мы не виделись очень давно, почти год. Мы на телефоне, но это совсем не то, было важно увидеться лично.

    – Существует вариант, при котором ты уедешь в Англию уже зимой?

    – Без понятия, никто сейчас не знает. Все может произойти за один день. В то же время чтобы трансфер состоялся, должно сложиться очень много факторов. Здесь недостаточно просто желания: насколько клуб заинтересован, что за ситуация в команде, есть ли шансы получать игровое время на новом месте, сколько готовы заплатить «Спартаку» и так далее.

    – Я правильно понимаю расклад, что если «Вест Хэм» или кто-либо в Англии заплатит 18 миллионов «Спартаку» и согласует контракт, то ты перейдешь зимой. Если нет, то сделка состоится летом?

    – Повторюсь, я не знаю. И, кстати, не исключаю вариант, при котором останусь в «Спартаке» до истечения контракта. Мне нужно быть очень осторожным при выборе нового клуба. Даже когда ты думаешь, что все прекрасно, зачастую это все равно лотерея.

    • В текущем сезоне Крал провел за «Спартак» 20 матчей и сделал три ассиста.
    • Его контракт с московским клубом рассчитан до июня 2024 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 9 миллионов евро.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 12:57
    Комментарии1
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      Рейтинг: +7170

      NewLife 27 минут назад

      Крал и раньше говорил, что рассматривает Спартак, как трамплин перед переходом в АПЛ. Я думаю, надо дать ему время отдохнуть и поразмыслить на лавке, а на поле выпускать своего парня, который не будет думать только о том, как соскочить. Руководство Спартака раз за разом стреляет себе в ногу - зачем продали Фернандо и Мельгарехо.

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