Крал – о возможном переходе в клуб АПЛ: «Все может произойти за один день»

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал ответил на вопросы о потенциальном трансфере в английский клуб.

– Твой агент, он же агент чешского футболиста «Вест Хэма» Цоуфала, приезжал в Дубай. Для обсуждения потенциальных вариантов?

– Я рад, что он смог приехать, потому что мы не виделись очень давно, почти год. Мы на телефоне, но это совсем не то, было важно увидеться лично.

– Существует вариант, при котором ты уедешь в Англию уже зимой?

– Без понятия, никто сейчас не знает. Все может произойти за один день. В то же время чтобы трансфер состоялся, должно сложиться очень много факторов. Здесь недостаточно просто желания: насколько клуб заинтересован, что за ситуация в команде, есть ли шансы получать игровое время на новом месте, сколько готовы заплатить «Спартаку» и так далее.

– Я правильно понимаю расклад, что если «Вест Хэм» или кто-либо в Англии заплатит 18 миллионов «Спартаку» и согласует контракт, то ты перейдешь зимой. Если нет, то сделка состоится летом?

– Повторюсь, я не знаю. И, кстати, не исключаю вариант, при котором останусь в «Спартаке» до истечения контракта. Мне нужно быть очень осторожным при выборе нового клуба. Даже когда ты думаешь, что все прекрасно, зачастую это все равно лотерея.