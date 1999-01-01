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    «Спартак» в 1999 году отказал «Аяксу» в трансфере Тихонова

    Бывший игрок «Спартака» Андрей Тихонов рассказал о несостоявшемся переходе в «Аякс».

    «После хет-трика «Виллему» (в сентябре 1999 года в матче Лиги чемпионов – примечание «Бомбардира») у меня было предложение от «Аякса». Ответил, что ничего не решаю, пусть разбираются с клубом.

    В «Спартаке» отказали: «Больше сюда не надо звонить». Ну что делать, так мы работали в 90-х. Наверняка у многих ребят были предложения (мы столько лет регулярно играли в Лиге чемпионов), однако о них нам редко говорили. Потому что никто не хотел нас отпускать. А агентов ни у кого из нас не было.

    Сам я не хотел уходить, меня все устраивало в «Спартаке». Да, выигрывали, да, проигрывали, но это мой родной клуб, с 1992 года в нем играл. И уезжать никуда не хотел», – сказал Тихонов.

    • Тихонов выступал за «Спартак» с 1992-го по 2000-й год, а также в 2011-м.
    • За границей он выступал за «Маккаби» из Тель-Авива и «Локомотив» из Астаны.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 11:41
    Комментарии5
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      Рейтинг: +20155

      Боцман59rus 29 минут назад

      Вот это бомба- новость, конкуренты в шоке, бомбардиру удалось первому откопать эту сенсацию

      1
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      Рейтинг: +7714

      Hektor 84 47 минут назад

      Так же и с Цимбаларем

      0
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      Рейтинг: +6310

      Alekxei Z. 49 минут назад

      Это одна из главных новостей ?
      Бомбардир - днище !!!

      0
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      Рейтинг: +7714

      Hektor 84 50 минут назад

      А потом Романцев в пьяном угаре слил тебя из команды бесплатно.

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      Рейтинг: +19879

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      А в 1360 году "Спартак" отказал "Улан-Батору" в трансфере Кочубеева. )

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