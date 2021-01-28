«Спартак» в 1999 году отказал «Аяксу» в трансфере Тихонова

Бывший игрок «Спартака» Андрей Тихонов рассказал о несостоявшемся переходе в «Аякс».

«После хет-трика «Виллему» (в сентябре 1999 года в матче Лиги чемпионов – примечание «Бомбардира») у меня было предложение от «Аякса». Ответил, что ничего не решаю, пусть разбираются с клубом.

В «Спартаке» отказали: «Больше сюда не надо звонить». Ну что делать, так мы работали в 90-х. Наверняка у многих ребят были предложения (мы столько лет регулярно играли в Лиге чемпионов), однако о них нам редко говорили. Потому что никто не хотел нас отпускать. А агентов ни у кого из нас не было.

Сам я не хотел уходить, меня все устраивало в «Спартаке». Да, выигрывали, да, проигрывали, но это мой родной клуб, с 1992 года в нем играл. И уезжать никуда не хотел», – сказал Тихонов.