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    Фомин: «Я чем-то похож на Бускетса по антропометрии. Выбрал его ориентиром»

    Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин рассказал о сходствах с хавбеком «Барселоны» Серхио Бускетсом.

    — Вы говорили, что вам больше всего импонирует игра на поле Серхио Бускетса, какие его качества вас в первую очередь привлекают?

    — Он выиграл с «Барселоной» и со сборной Испании всe что только можно, при этом он не выделяется какими-то особыми антропометрическими данными.

    Он играет за счeт головы, выбора позиции и техники. Наверное, я чем-то похож на него по антропометрии, поэтому выбрал его ориентиром.

    • Фомин может перейти в «Зенит».
    • В текущем сезоне Фомин провел 19 матчей в РПЛ. На его счету 3 гола и ассист.
    • Полузащитник «Динамо» провел 3 матча за сборную России.

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    Источник: официальный сайт «Динамо»

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    26.01.2021 21:32
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