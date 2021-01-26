Фомин: «Я чем-то похож на Бускетса по антропометрии. Выбрал его ориентиром»

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин рассказал о сходствах с хавбеком «Барселоны» Серхио Бускетсом.

— Вы говорили, что вам больше всего импонирует игра на поле Серхио Бускетса, какие его качества вас в первую очередь привлекают?

— Он выиграл с «Барселоной» и со сборной Испании всe что только можно, при этом он не выделяется какими-то особыми антропометрическими данными.

Он играет за счeт головы, выбора позиции и техники. Наверное, я чем-то похож на него по антропометрии, поэтому выбрал его ориентиром.

Фомин может перейти в «Зенит».

В текущем сезоне Фомин провел 19 матчей в РПЛ. На его счету 3 гола и ассист.

Полузащитник «Динамо» провел 3 матча за сборную России.

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