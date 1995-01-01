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    Фомин показал лучший результат в «Динамо» в тесте на выносливость

    Футболисты «Динамо» на сборе в Турции прошли тест на выносливость. Лучший результат показал полузащитник Даниил Фомин.

    Игроки делали так называемый тест йо-йо. В его рамках нужно пробежать множество дистанций с разной скоростью.

    • Фомин может перейти в «Зенит».
    • В текущем сезоне Фомин провел 19 матчей в РПЛ. На его счету 3 гола и ассист.
    • Полузащитник «Динамо» провел 3 матча за сборную России.

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    Источник: ютуб-канал «Динамо»

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