Фомин показал лучший результат в «Динамо» в тесте на выносливость

Футболисты «Динамо» на сборе в Турции прошли тест на выносливость. Лучший результат показал полузащитник Даниил Фомин.
Игроки делали так называемый тест йо-йо. В его рамках нужно пробежать множество дистанций с разной скоростью.
Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии
Войти как пользоавтель:
Футболисты «Динамо» на сборе в Турции прошли тест на выносливость. Лучший результат показал полузащитник Даниил Фомин.
Игроки делали так называемый тест йо-йо. В его рамках нужно пробежать множество дистанций с разной скоростью.