Товарищеский матч. «Зенит» обыграл солигорский «Шахтер» благодаря голам Кузяева и Азмуна

странно, что именно этот матч стал закрытым. Что СБС решил засекретить? Хотулева или Погорелова?
«Зенит» победил солигорский «Шахтер» в товарищеском матче на первом зимнем сборе в ОАЭ (2:0).
Голами отметились полузащитник Далер Кузяев и нападающий Сердар Азмун. «Зенит» одержал вторую победу за день – ранее в товарищеском матче петербуржцы разгромили «Пахтакор».
Следующим соперником «Зенита» на сборах станет «Урал». Игра состоится 27 января.
Товарищеский матч
Зенит (Россия) – Шахтер (Белоруссия) – 2:0 (2:0)
Голы: 1:0 – Кузяев, 7; 2:0 – Азмун, 33.