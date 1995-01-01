Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
    Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
    2 Тест: угадайте футболиста по улыбке
    Тест: угадайте футболиста по улыбке
    3 Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?
    Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?

    Товарищеский матч. «Зенит» обыграл солигорский «Шахтер» благодаря голам Кузяева и Азмуна

    «Зенит» победил солигорский «Шахтер» в товарищеском матче на первом зимнем сборе в ОАЭ (2:0).

    Голами отметились полузащитник Далер Кузяев и нападающий Сердар Азмун. «Зенит» одержал вторую победу за день – ранее в товарищеском матче петербуржцы разгромили «Пахтакор».

    Следующим соперником «Зенита» на сборах станет «Урал». Игра состоится 27 января.

    Товарищеский матч

    Зенит (Россия) – Шахтер (Белоруссия) – 2:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Кузяев, 7; 2:0 – Азмун, 33.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:46
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3440

      Ганнибал Лектор 6 минут назад

      странно, что именно этот матч стал закрытым. Что СБС решил засекретить? Хотулева или Погорелова?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8107

      Литейный4 45 минут назад

      Зенит и победа слова синонимы. Гыгыгы

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4338

      Гавроша 1 час назад

      Подготовка идет по плану!!! Ждем комментарии возмущенных рыл!!!!

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    82154
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru