Товарищеский матч. «Зенит» обыграл солигорский «Шахтер» благодаря голам Кузяева и Азмуна

«Зенит» победил солигорский «Шахтер» в товарищеском матче на первом зимнем сборе в ОАЭ (2:0).

Голами отметились полузащитник Далер Кузяев и нападающий Сердар Азмун. «Зенит» одержал вторую победу за день – ранее в товарищеском матче петербуржцы разгромили «Пахтакор».

Следующим соперником «Зенита» на сборах станет «Урал». Игра состоится 27 января.

Товарищеский матч

Зенит (Россия) – Шахтер (Белоруссия) – 2:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Кузяев, 7; 2:0 – Азмун, 33.