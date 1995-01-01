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    Головин – об ассистах в матче с «Марселем»: «Мы много работаем над стандартными положениями, здесь заслуга всей команды»

    Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал матч 21-го тура Лиги 1 против «Марселя» (3:1). Победа оказалась волевой, а россиянин вышел на поле в перерыве, заменив Рубена Агилара.

    «Важные три очка в матче с принципиальным соперником. Тем более, после первого тайма проигрывали 0:1. После такой победы великолепные эмоции.

    «Монако» переломил игру после моего выхода на замену? Думаю, это совпадение. В перерыве внесли коррективы, добавила вся команда, поэтому и получился такой хороший результат. Но согласен с тем, что могу занести эту игру в актив себе.

    Две голевые передачи с угловых? Мы много работаем над стандартными положениями, уделяем этому большое внимание. Так что ничего удивительного нет, здесь также заслуга всей команды.

    Готов ли играть в стартовом составе? С каждым матчем чувствую себя всe лучше и лучше, нет никаких проблем, а все решения по составу принимает главный тренер», – сказал Головин.

    • Россиянин сделал 2 голевых паса, точно навесив с 2 угловых.
    • Головин не играет в стартовом составе с августа.
    • «Монако» занимает в чемпионате 4-е место.

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    Источник: «Чемпионат»

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