Артета: «Не хочу, чтобы ситуация, как с Озилом, повторилась»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал уход из клуба полузащитника Месута Озила. Немец не получал игровую практику с марта.
«Не хочу, чтобы такие ситуации повторялись. Однако это происходит и в других клубах. Общение с игроками должно быть более открытым. Мы пытались разобраться в ситуации летом, но не получилось», – сказал Артета.
- Озил был самым высокооплачиваемым футболистом «Арсенала».
- Он продолжит карьеру в «Фенербахче».
- Озил играл за «Арсенал» с 2013 года.
Источник: Goal