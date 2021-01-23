Артета: «Не хочу, чтобы ситуация, как с Озилом, повторилась»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал уход из клуба полузащитника Месута Озила. Немец не получал игровую практику с марта.

«Не хочу, чтобы такие ситуации повторялись. Однако это происходит и в других клубах. Общение с игроками должно быть более открытым. Мы пытались разобраться в ситуации летом, но не получилось», – сказал Артета.