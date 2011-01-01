Эн-Несири оформил хет-трик во втором домашнем матче подряд

В эти минуты проходит матч 20-го тура Примеры между «Севильей» и «Кадисом». Хет-трик оформил форвард хозяев Юссеф Эн-Несири.

Он забил три мяча во втором домашнем матче Примеры подряд. Эн-Несири вышел в лидеры бомбардирской гонки чемпионата Испании.