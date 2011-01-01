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    Эн-Несири оформил хет-трик во втором домашнем матче подряд

    В эти минуты проходит матч 20-го тура Примеры между «Севильей» и «Кадисом». Хет-трик оформил форвард хозяев Юссеф Эн-Несири.

    Он забил три мяча во втором домашнем матче Примеры подряд. Эн-Несири вышел в лидеры бомбардирской гонки чемпионата Испании.

    • 23-летний игрок сборной Марокко играет в Севилье с прошлого года.
    • Он взял с командой Лигу Европы.
    • «Севилья» в случае победы над «Кадисом» поднимется на 3-е место.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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