Влашич: «Я бы не согласился на второе место ЦСКА в РПЛ. Будем бороться за титул!»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич рассказал о своем настрое бороться за чемпионство с «Зенитом».

– В чемпионате армейцам осталось провести 11 матчей. Как оцениваете турнирную ситуацию?

– Мы сейчас вторые в чемпионате, до «Зенита» четыре очка. Считаю, что мы можем бороться. С «Зенитом» у нас еще будет домашняя игра. Все время нужно смотреть только вперед. Если речь о турнирной таблице, то вверх.

– Если бы прямо сейчас вам предложили итоговое второе место ЦСКА в чемпионате, вас бы это устроило?

– Я бы не согласился. Будем бороться за титул!

– Кубок России, судя по вашим словам, тоже хочется выиграть?

– Да, конечно. Помню, я был в сборной, когда ЦСКА проиграл кубковый матч по пенальти «Тюмени». Это случилось довольно давно, но мне запомнилось, потому что расстроился, узнав результат. Сейчас хотелось бы пройти дальше по сетке.

Влашич: «Сейчас я не намерен уходить из ЦСКА. Хочу выиграть титул в этом сезоне»