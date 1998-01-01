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    Влашич: «Я бы не согласился на второе место ЦСКА в РПЛ. Будем бороться за титул!»

    Полузащитник ЦСКА Никола Влашич рассказал о своем настрое бороться за чемпионство с «Зенитом».

    – В чемпионате армейцам осталось провести 11 матчей. Как оцениваете турнирную ситуацию?

    – Мы сейчас вторые в чемпионате, до «Зенита» четыре очка. Считаю, что мы можем бороться. С «Зенитом» у нас еще будет домашняя игра. Все время нужно смотреть только вперед. Если речь о турнирной таблице, то вверх.

    – Если бы прямо сейчас вам предложили итоговое второе место ЦСКА в чемпионате, вас бы это устроило?

    – Я бы не согласился. Будем бороться за титул!

    – Кубок России, судя по вашим словам, тоже хочется выиграть?

    – Да, конечно. Помню, я был в сборной, когда ЦСКА проиграл кубковый матч по пенальти «Тюмени». Это случилось довольно давно, но мне запомнилось, потому что расстроился, узнав результат. Сейчас хотелось бы пройти дальше по сетке.

    Влашич: «Сейчас я не намерен уходить из ЦСКА. Хочу выиграть титул в этом сезоне»

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    Источник: Bobsoccer

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