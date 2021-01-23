Влашич: «Сейчас я не намерен уходить из ЦСКА. Хочу выиграть титул в этом сезоне»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич высказался о своем будущем в клубе и задачах на текущий сезон.

– Всякий раз, когда трансферное окно открыто, армейские болельщики опасаются, что вот-вот могут лишиться Влашича.

– Я в ЦСКА уже два с половиной года, и все это время постоянно слышу о том, что якобы могу покинуть команду. Каждый раз возникает этот вопрос. А я все равно здесь с вами (улыбается).

Сейчас я не намерен никуда уходить. Очень хочу в этом сезоне выиграть титул с ЦСКА. Будь то чемпионат или Кубок. Вот мои задачи до окончания нынешнего сезона.