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    Влашич: «Сейчас я не намерен уходить из ЦСКА. Хочу выиграть титул в этом сезоне»

    Полузащитник ЦСКА Никола Влашич высказался о своем будущем в клубе и задачах на текущий сезон.

    – Всякий раз, когда трансферное окно открыто, армейские болельщики опасаются, что вот-вот могут лишиться Влашича.

    – Я в ЦСКА уже два с половиной года, и все это время постоянно слышу о том, что якобы могу покинуть команду. Каждый раз возникает этот вопрос. А я все равно здесь с вами (улыбается).

    Сейчас я не намерен никуда уходить. Очень хочу в этом сезоне выиграть титул с ЦСКА. Будь то чемпионат или Кубок. Вот мои задачи до окончания нынешнего сезона.

    • Хорват выступает за ЦСКА с августа 2018 года.
    • В активе Влашича 29 голов и 20 ассистов в 91 матче.
    • Контракт игрока с клубом рассчитан до конца сезона-2023/24.

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    Источник: Bobsoccer

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +10

      wiess 22 минуты назад

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      Рейтинг: +6032

      KPCCSPB 2 часа назад

      УАХАХАХАХАХАХАХАХАХААХ

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      vladimir-7 > KPCCSPB 52 минуты назад

      К вам, как жителю Питера, есть вопрос, правда, не касается
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      городском транспорте, как в Москве ограничили проезд через соц.карты, заблокировав их? Этот вопрос не подвох, какой-то.

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      Рейтинг: +8038

      Литейный4 2 часа назад

      Если титулы ждать, то на всю жизнь останется у коней.

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      Рейтинг: +9773

      paracetamol 2 часа назад

      Влашич: Я бы ушел из конюшни, да никто не берет, вот в чем промблема!

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