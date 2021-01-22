Моро: «Хорватия – фаворит отборочной группы ЧМ. Россия должна занимать второе место»

Полузащитник «Динамо» Никола Моро оценил шансы сборных Хорватии и России в отборочном цикле ЧМ-2022. Они в одной группе.

– Тебя, наверное, как эксперта по России разрывали журналисты после жеребьевки. Что отвечал?

– То же самое: Хорватия – фаворит группы. Но и у России хорошая сборная. Считаю, что она должна занимать второе место, обгоняя Словению, Словакию и Кипр. Хотя во многих командах сейчас сильные игроки, так что потрудиться придется и России, и Хорватии.

– После жеребьевки я разговаривал с бывшим динамовцем Томиславом Дуймовичем. Он сказал, что после Евро-2020 Милан Бадель наверняка уйдет из сборной, а его место займет Моро. Слышал такие разговоры?

– Да, разговоры доходят до меня, но никаких контактов с тренерским штабом первой сборной до сих пор не было. Я все делаю, чтобы заслужить вызов, это моя мечта. Не привязываюсь к уходу Баделя. Возможно, удастся попасть в сборную даже раньше – после завершения выступлений за молодежную сборную на чемпионате Европы.