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  • Моро: «Хорватия – фаворит отборочной группы ЧМ. Россия должна занимать второе место»

Моро: «Хорватия – фаворит отборочной группы ЧМ. Россия должна занимать второе место»

22 января 2021, 19:22
1

Полузащитник «Динамо» Никола Моро оценил шансы сборных Хорватии и России в отборочном цикле ЧМ-2022. Они в одной группе.

– Тебя, наверное, как эксперта по России разрывали журналисты после жеребьевки. Что отвечал?

– То же самое: Хорватия – фаворит группы. Но и у России хорошая сборная. Считаю, что она должна занимать второе место, обгоняя Словению, Словакию и Кипр. Хотя во многих командах сейчас сильные игроки, так что потрудиться придется и России, и Хорватии.

– После жеребьевки я разговаривал с бывшим динамовцем Томиславом Дуймовичем. Он сказал, что после Евро-2020 Милан Бадель наверняка уйдет из сборной, а его место займет Моро. Слышал такие разговоры?

– Да, разговоры доходят до меня, но никаких контактов с тренерским штабом первой сборной до сих пор не было. Я все делаю, чтобы заслужить вызов, это моя мечта. Не привязываюсь к уходу Баделя. Возможно, удастся попасть в сборную даже раньше – после завершения выступлений за молодежную сборную на чемпионате Европы.

  • 1-е матчи отбора пройдут в марте.
  • В 1/4 финала последнего чемпионата мира хорваты прошли Россию в серии пенальти.
  • Моро играет в России с лета.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Отборочные матчи к ЧМ. Европа Динамо Хорватия Россия Моро Никола
Комментарии (1)
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FanatSerj
1611564116
Будут физически хорошо готовы значит поборется, без активного прессинга, который ставит усатый будут те же деревяшки что и раньше.
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