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    Моро: «Хорватия – фаворит отборочной группы ЧМ. Россия должна занимать второе место»

    Полузащитник «Динамо» Никола Моро оценил шансы сборных Хорватии и России в отборочном цикле ЧМ-2022. Они в одной группе.

    – Тебя, наверное, как эксперта по России разрывали журналисты после жеребьевки. Что отвечал?

    – То же самое: Хорватия – фаворит группы. Но и у России хорошая сборная. Считаю, что она должна занимать второе место, обгоняя Словению, Словакию и Кипр. Хотя во многих командах сейчас сильные игроки, так что потрудиться придется и России, и Хорватии.

    – После жеребьевки я разговаривал с бывшим динамовцем Томиславом Дуймовичем. Он сказал, что после Евро-2020 Милан Бадель наверняка уйдет из сборной, а его место займет Моро. Слышал такие разговоры?

    – Да, разговоры доходят до меня, но никаких контактов с тренерским штабом первой сборной до сих пор не было. Я все делаю, чтобы заслужить вызов, это моя мечта. Не привязываюсь к уходу Баделя. Возможно, удастся попасть в сборную даже раньше – после завершения выступлений за молодежную сборную на чемпионате Европы.

    • 1-е матчи отбора пройдут в марте.
    • В 1/4 финала последнего чемпионата мира хорваты прошли Россию в серии пенальти.
    • Моро играет в России с лета.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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