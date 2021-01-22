Мурзагулов: «Если бы не «Уфа», Дивеев работал бы продавцом в «Евросети»

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов отметил важность работы клубной академии для развития футбола в регионе.

– Знаю, что из академии «Уфы» в прошлом году многие тренеры уехали в московские академии. Можно ли сказать, что в детском футболе тоже идет доминирование топ-клубов?

– Академии – это вообще очень тяжелая история, очень затратная. Конечно, хотелось бы, чтобы у нас была более европейская академия. В этом нам еще расти и расти.

Объективно, сейчас молодежи заниматься в центральных городах комфортнее. Там больше выбор, ездить на просмотры ближе, во многих смыслах там лучше. Именно поэтому важно, чтобы такие центры, как ФК «Уфа» оставались в регионах. Здесь создается хоть какой-то очаг, чтобы молодым ребятам было куда добираться.

Дивеев никогда бы не играл ни в ЦСКА, ни в сборной России, если бы не пришел в «Уфу». Он не доехал бы даже до Самары. Игорь либо занимался бы волейболом, либо работал продавцом в «Евросети». И мы бы потеряли игрока национальной сборной.

Людям в Москве это тоже нужно иметь в виду, когда они презентуют свои проекты по сокращению РПЛ до 12 команд.