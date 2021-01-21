Форвард «Наполи» Милик перешел в «Марсель»

Нападающий «Наполи» Аркадиуш Милик перешел в «Марсель» на правах аренды с правом обязательного выкупа.

Летом французский клуб заплатит за польского форварда 8 миллионов евро. Еще 4 миллиона предусмотрены в качестве бонусов.