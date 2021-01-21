Форвард «Наполи» Милик перешел в «Марсель»

Нападающий «Наполи» Аркадиуш Милик перешел в «Марсель» на правах аренды с правом обязательного выкупа.
Летом французский клуб заплатит за польского форварда 8 миллионов евро. Еще 4 миллиона предусмотрены в качестве бонусов.
- В этом сезоне 26-летний форвард ни разу не появлялся на поле.
- «Марсель» интересовался Миликом еще в 2017 году.
- Рынок оценивает Милика в 27 миллионов евро.
Un à l'accent débarque à @marseilleBienvenue à l'Olympique de Marseille @arekmilik9 #DroitAuBut pic.twitter.com/bBgvoy9u5X— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 21, 2021