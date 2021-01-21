Агуэро сдал положительный тест на коронавирус

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро заразился коронавирусом. Об этом аргентинец рассказал в своем твиттере.

«После тесного контакта (с больным коронавирусом – прим. «Бомбардира») я ушел на самоизоляцию. Последний тест на COVID-19, который я сдал, показал положительный результат.

У меня были некоторые симптомы, и я следую всем указаниям врача, чтобы выздороветь. Берегите себя!», – написал Агуэро в твиттере.