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    Агуэро сдал положительный тест на коронавирус

    Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро заразился коронавирусом. Об этом аргентинец рассказал в своем твиттере.

    «После тесного контакта (с больным коронавирусом – прим. «Бомбардира») я ушел на самоизоляцию. Последний тест на COVID-19, который я сдал, показал положительный результат.

    У меня были некоторые симптомы, и я следую всем указаниям врача, чтобы выздороветь. Берегите себя!», – написал Агуэро в твиттере.

    • В текущем сезоне Агуэро забил два гола в девяти матчах.
    • Рыночная стоимость аргентинца – 35 миллионов евро.
    • Его контракт с клубом истекает летом.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Серхио Агуэро

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