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    Аршавин: «Барселона» страдает из-за Месси, но для его продажи нужны крепкие яйца»

    Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин считает, что «Барселона» должна продать нападающего Лионеля Месси.

    «Возможно, Месси является лучшим футболистом за всю историю. Но сейчас «Барселона» из-за него больше страдает, чем получает от его игры и голов.

    Если бы я был президентом «Барселоны», я тоже вряд ли бы продал Месси, потому что для этого нужны крепкие яйца. Но с точки зрения менеджмента, конечно, «Барселоне» нужно было продавать Месси», – приводит слова Аршавина Sport24.

    • Месси может покинуть «Барселону» этим летом в статусе свободного агента.
    • В начале января аргентинец сделал 300-ю голевую передачу за карьеру.
    • Месси – первый игрок в истории Примеры с 10+ голами в 15 сезонах подряд.

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    Источник: Sport24

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