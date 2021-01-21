Аршавин: «Барселона» страдает из-за Месси, но для его продажи нужны крепкие яйца»

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин считает, что «Барселона» должна продать нападающего Лионеля Месси.

«Возможно, Месси является лучшим футболистом за всю историю. Но сейчас «Барселона» из-за него больше страдает, чем получает от его игры и голов.

Если бы я был президентом «Барселоны», я тоже вряд ли бы продал Месси, потому что для этого нужны крепкие яйца. Но с точки зрения менеджмента, конечно, «Барселоне» нужно было продавать Месси», – приводит слова Аршавина Sport24.