Серия А. «Аталанта» не смогла победить «Удинезе», Миранчук провел на поле 58 минут

«Аталанта» сыграла вничью с «Удинезе» в вынесенном матче 10-го тура Серии А.

Полузащитник «Удинезе» Роберто Перейра открыл счет уже на 23-й секунде. Это самый быстрый гол команды за шесть лет.

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук впервые попал в стартовый состав команды на матч Серии А. Хавбек был заменен на 58-й минуте.

Чемпионат Италии. Серия А. Вынесенный матч 10-го тура

Удинезе – Аталанта – 1:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Перейра, 1; 1:1 – Муриэль, 44.

Календарь Серии А

Турнирная таблица Серии А