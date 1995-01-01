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    Серия А. «Аталанта» не смогла победить «Удинезе», Миранчук провел на поле 58 минут

    «Аталанта» сыграла вничью с «Удинезе» в вынесенном матче 10-го тура Серии А.

    Полузащитник «Удинезе» Роберто Перейра открыл счет уже на 23-й секунде. Это самый быстрый гол команды за шесть лет.

    Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук впервые попал в стартовый состав команды на матч Серии А. Хавбек был заменен на 58-й минуте.

    Чемпионат Италии. Серия А. Вынесенный матч 10-го тура

    Удинезе – Аталанта – 1:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Перейра, 1; 1:1 – Муриэль, 44.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 18:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +44548

      portero 11 минут назад

      Аталанта не может побеждать команды с низа таблицы, с такими потерями очков наверх не подняться.

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