Серия А. «Аталанта» не смогла победить «Удинезе», Миранчук провел на поле 58 минут

Аталанта не может побеждать команды с низа таблицы, с такими потерями очков наверх не подняться.
«Аталанта» сыграла вничью с «Удинезе» в вынесенном матче 10-го тура Серии А.
Полузащитник «Удинезе» Роберто Перейра открыл счет уже на 23-й секунде. Это самый быстрый гол команды за шесть лет.
Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук впервые попал в стартовый состав команды на матч Серии А. Хавбек был заменен на 58-й минуте.
Чемпионат Италии. Серия А. Вынесенный матч 10-го тура
Удинезе – Аталанта – 1:1 (1:1)
Голы: 1:0 – Перейра, 1; 1:1 – Муриэль, 44.